Lecce, si parte! Le probabili formazioni della prima ufficiale contro la Juve Stabia

Questa sera salentini impegnati contro la compagine campana. Falcone nuovo capitano, al centro dell’attacco confermato Krstovic

Messa alle spalle la promozione, terminato il ritiro e nel pieno del calciomercato, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella prima sfida ufficiale della stagione: la gara di Coppa Italia che li vedrà opposti alla Juve Stabia.

Dopo l’attesa, arriva il momento di fare sul serio e vedere all’opera il nuovo corso del tecnico Eusebio di Francesco, allenatore in cerca di riscatto, reduce da quattro esoneri e due retrocessioni nelle ultime sei due stagioni.

In occasione della sfida con le ‘vespe’, il trainer abruzzese è costretto ad affidarsi al centro della difesa a Tiago Gabriel e Gaspar, unici due calciatori a disposizione nel reparto; a centrocampo spazio a Berisha, mentre, in attacco, ci dovrebbe essere una maglia da titolare per Banda e Krstovic, in odore di trasferimento alla Roma, sarà al centro dell’attacco.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Krstovic, Banda.

JUVE STABIA (4-3-2-1): Confente; Carissoni, Ruggero, Bellich, D’Amore; Buglio, Leone, Battistella; Piscopo, Mosti; Candellone.

Arbitro: Mucera di Palermo

Calcio d’inizio alle 20.45; diretta della partita sul Canale 20 del digitale terrestre

