Lecce, si parte! Le probabili formazioni della prima ufficiale contro la Juve Stabia

Messa alle spalle la promozione, terminato il ritiro e nel pieno del calciomercato, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella prima sfida ufficiale della stagione: la gara di Coppa Italia che li vedrà opposti alla Juve Stabia.

Dopo l’attesa, arriva il momento di fare sul serio e vedere all’opera il nuovo corso del tecnico Eusebio di Francesco, allenatore in cerca di riscatto, reduce da quattro esoneri e due retrocessioni nelle ultime sei due stagioni.

In occasione della sfida con le ‘vespe’, il trainer abruzzese è costretto ad affidarsi al centro della difesa a Tiago Gabriel e Gaspar, unici due calciatori a disposizione nel reparto; a centrocampo spazio a Berisha, mentre, in attacco, ci dovrebbe essere una maglia da titolare per Banda e Krstovic, in odore di trasferimento alla Roma, sarà al centro dell’attacco.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Krstovic, Banda.

JUVE STABIA (4-3-2-1): Confente; Carissoni, Ruggero, Bellich, D’Amore; Buglio, Leone, Battistella; Piscopo, Mosti; Candellone.

Arbitro: Mucera di Palermo

Calcio d’inizio alle 20.45; diretta della partita sul Canale 20 del digitale terrestre