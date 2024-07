Coppa Italia Frecciarossa 2024, esordio del Lecce al ‘Via del Mare’ il 12 agosto

Manca poco più di un mese al grande calcio al Via del Mare di Lecce. I giallorossi, reduci dalla brillante salvezza in Serie A raggiunta con tre giornate d’anticipo grazie al positivo impatto del subentro di Mister Luca Gotti a Mister Roberto D’Aversa, si preparano ad affrontare la prima sfida ufficiale della stagione 2024/2025: il primo turno di Coppa Italia Frecciarossa.

L’avversario non è ancora noto, ma l’emozione è già palpabile. La Lega Serie A ha infatti diramato il calendario della competizione, e l’US Lecce scenderà in campo lunedì 12 agosto 2024 alle ore 18.30. Ad attendere i salentini la vincente del match tra la Torres di Mister Greco e il Mantova di Davide Possanzini neopromosso in Serie B, due squadre pronte a dar battaglia per conquistarsi il posto al cospetto dei giallorossi.

Le due compagini si sfideranno il 3 agosto al ‘Vanni Sanna’ in Sardegna; l’inversione del campo è dovuta ai lavori di ristrutturazione dello stadio lombardo.

La gara di Lecce, che si giocherà allo stadio Via del Mare qualche giorno prima dell’ esordio nel Campionato contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini, sarà un’occasione imperdibile per i tifosi leccesi di tornare a sostenere la propria squadra e di respirare l’atmosfera del calcio che conta dopo le tante amichevoli estive.

Il match sarà trasmesso in diretta su Italia 1; i diritti della Coppa Italia Frecciarossa sono infatti di Mediaset.