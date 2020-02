‘Falco in Nazionale’, Ciccio Graziani vede l’azzurro per l’attaccante del Lecce

«Filippo Falco se continuerà a giocare così potrebbe entrare nel giro della Nazionale. È così bravo che vedo il suo futuro in grandi club». Parole importanti quelle che ha riservato per l’attaccante del Lecce, l’ex campione del mondo Ciccio Graziani che di gol e di maglia azzurra certamente se ne intende.

Chiamato da Radio Sportiva nella trasmissione ‘Microfono Aperto’, l’ex attaccante di Torino, Roma, Fiorentina e Udinese, un passato altalenante sulle panchine di varie squadre italiane e noto ai più come commentatore televisivo, ha avuto parole d’oro nei confronti di Pippo Falco, il talento 28enne di Pulsano che dopo essere stato determinante nella promozione dei giallorossi dalla B alla A si sta mettendo in mostra nella massima serie con prestazioni che lo stanno portando agli onori della ribalta pallonara.

Dribbling ubriacanti, assist, invenzioni funamboliche, Falco ha fatto stropicciare gli occhi a tutti coloro che amano il bel calcio. Tre gol-capolavoro contro Sassuolo, Genoa e Torino, quando ha spedito la sfera a togliere le ragnatele dal ‘sette’. Tanta roba, insomma, che ha indotto Graziani a rispondere ad una domanda di un radioascoltatore salentino in una maniera che potrà sembrare eccessiva soltanto a chi non sta seguendo l’annata interessantissima dell’attaccante riportato in Salento dal direttore sportivo Mauro Meluso.

Bastone e carota nei suoi confronti da parte di Mister Fabio Liverani, che non è ‘dolce’ con nessuno dei suoi e da autentico sergente di ferro pretende il massimo impegno e la massima costanza da parte di ogni calciatore per sudarsi la maglia da titolare.

Intanto sulle spalle di Falco peserà l’attacco del Lecce nella delicatissima sfida di sabato 15 febbraio contro la Spal del neo-allenatore Gigi Di Biagio. Per pensare alla Nazionale pronosticata da Ciccio Graziani c’è tempo e chissà che una prestazione in grande spolvero contro i bianco-azzurri non possa essere il trampolino di lancio non soltanto per il Lecce ma anche per la carriera di questo talento che sembrava essersi perso e che invece nel suo Salento ha trovato la strada giusta per ricominciare a volare alto. Altissimo.