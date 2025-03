Genoa-Lecce, scontro salvezza al Ferraris nell’anticipo del venerdì

Venerdì 14 marzo 2025, alle ore 20:45, lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà teatro di un cruciale match di Serie A tra Genoa e Lecce. Una sfida che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza, con entrambe le squadre alla ricerca di un risultato positivo per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Lecce a caccia di riscatto

Il Lecce, si presenta a Genova con l’obiettivo di riscattare la recente sconfitta casalinga contro il Milan. Nonostante una prestazione convincente, soprattutto grazie alla vena realizzativa di Krstovic, i salentini sono stati beffati dai rossoneri, che hanno ribaltato il risultato nei minuti finali. Una sconfitta che ha rappresentato la terza consecutiva per il Lecce, che ora ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Giampaolo avrà un’occasione importante per dimostrare il proprio valore e ottenere punti preziosi in trasferta.

Genoa alla ricerca della continuità

Il Genoa arriva a questa partita forte di un buon periodo di forma, con 6 punti conquistati nelle ultime 5 partite. Un bottino che ha permesso ai rossoblù di portarsi a 10 punti di vantaggio sul terzultimo posto, un margine rassicurante ma non ancora definitivo. La squadra di casa, tuttavia, dovrà fare i conti con diverse assenze: ben 7 giocatori risultano infortunati, tra cui alcuni titolari, come Thorsby, in forte dubbio, Cornet, autore del gol del pareggio col Cagliari o Vitinha che continua il suo periodo sfortunato di problemi fisici. Nonostante le difficoltà, il Genoa è determinato a sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria che lo avvicinerebbe ulteriormente all’obiettivo salvezza.

Le quote dei bookmakers

Secondo bookmakers come bet365 e AdmiralBet, il Genoa ha grandi probabilità di vincere il match ma non certe, quota di 2.04 per la vittoria del grifone. Quotata a 4.50 invece la vittoria dei giallorossi e a 2.90 il pareggio. Match che quindi sembra destinato ad equilibrio che però potrebbe rivelarsi sempre sorprendente.

Le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj; Zanoli, Ekhator, Miretti; Pinamonti.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

Dove vedere la partita

La partita Genoa-Lecce sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, Dazn e Now Tv. Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming sulle rispettive piattaforme.