Giochi del Mediterraneo 2025, Taranto ufficialmente candidata. Lecce e tutto il Salento sperano

Taranto è ufficialmente candidata ad ospitare i Giochi del Mediterraneo 2025. Per la precisione, è l’unica città in campo. Il termine ultimo per presentare il proprio dossier di candidatura è scaduto poche ore fa e la città jonica è stata l’unica a spedire in Grecia il documento ufficiale per ospitare la XX edizione della manifestazione sportiva.

I “MedGames”, storica competizione sportiva impostata sul modello delle Olimpiadi e riservata ai Paesi che affacciano sul Mar Mediterraneo, sono a questo punto più di una chance per la Puglia (l’ultima volta in Regione è stata nel 1997 a Bari) e l’Italia tutta (Pescara nel 2009 è stata l’ultima italiana ad ospitare i Giochi).

Istituzioni e gli addetti che stanno lavorando per questa e storica sfida mantengono un profilo basso, ma nell’aria si respira ottimismo. Nelle ultime ore il Sindaco Rinaldo Melucci ha contattato, esprimendo la gratitudine della comunità ionica per tutto il supporto ricevuto, il Sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il Ministro Barbara Lezzi, il Presidente Giovanni Malagò, il Governatore Michele Emiliano.

Governo e Regione Puglia, infatti, si sono schierati tutti al fianco di Taranto, con in particolare il Ministro per il Sud Barbara Lezzi particolarmente attiva sul fronte.

Rete istituzionale

“Con il team di Asset Puglia – ha precisato Melucci – si è fatto un gran lavoro, per un progetto moderno e nel contempo sostenibile, come nelle tendenze di queste importanti manifestazioni internazionali. Mi auguro che questo sforzo corale prosegua nella misura e con il risultato che si è determinato per i nostri amici di Milano-Cortina 2026. Dopo tutto, i Giochi del Mediterraneo muovono una quantità di Paesi, discipline, atleti e visitatori assolutamente paragonabile alle Olimpiadi invernali. Ora tutti col fiato sospeso fino alla scelta del 24 agosto, Taranto ha le carte in regola per vincere e sarebbe bellissimo“.

Sarebbe questa una grande opportunità non solo per Taranto (città non di facile gestione), ma anche per Brindisi e Lecce. I Giochi, infatti, si spalmerebbero per tutto il Salento, con Brindisi destinata ad ospitare il basket, e Lecce il calcio, scherma e break-dance.

Dal punto di vista calcistico, in particolare, Lecce incrocia le dita perché in caso di esito positivo il Presidente dell’Unione Sportiva Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha già in mano la promessa da parte del CONI di un finanziamento di circa 3 milioni per realizzare la copertura totale dello stadio “Via del Mare”. Ma non solo. Una cascata di denaro che la città potrà investire anche per altri luoghi deputati allo sport.

L’occasione è davvero ghiotta.