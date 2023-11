Le pagelle di Hellas Verona – Lecce. Falcone, prima la papera…poi i miracoli

Un Lecce bello dalla cintola in su ma tremendamente fragile dalla cintola in giù porta a casa un pareggio dal Bentegodi di Verona. Finisce 2 a 2 la sfida tra l’Hellas allenata da Marco Baroni e i giallorossi di Roberto D’Aversa (la cronaca del match).

Peccato! Due volte in vantaggio…due volte ripresi! I salentini non riescono a fare tesoro per ben due volte delle marcature che li avevano portati in vantaggio mandando nello sconforto squadra e gradinate scaligere. Prima un paperone difensivo poi una disattenzione su Djuric causano la rimonta veneta riportando entusiasmo tra le file dei gialloblù che si salvano per il rotto della cuffia e addirittura rischiano di vincere il match.

La sufficienza nelle pagelle a Falcone è la media tra la papera che ha causato il pari e i miracoli della ripresa. Bravo Oudin, autore di una marcatura di pregevole fattura e attento nei ripiegamenti.

A Piccoli viene annullato un altro gol, tanto per cambiare. Stavolta la posizione di off side era causata da Banda.

I marcatori

Questa la sequenza delle marcature: al 30′ salentini in vantaggio con Oudin, pari al 41′ di ‘Ngonge su ‘frittata’ di Falcone e Dorgu.Nel secondo tempo il Lecce ripassa in vantaggio al 69′ con Gonzalez, pari definitivo di Djuric al 77′.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6

Baschirotto: 6

Pongracic: 6

Dorgu: 5

dal 46′ Gallo:

Oudin: 7

dall’80’ Rafia: s.v.

Blin: 6,5

Gonzalez: 6,5

Banda: 6

dal 90′ Venuti: s.v.

Krstovic: 5,5

dal 65′ Piccoli: 6

Sansone: 6

dal 65′ Strefezza: 6