Le pagelle di Lecce-Inter. La fase difensiva dei giallorossi fa acqua e Falcone ne raccoglie 4

Non era certo l’Inter di Simone Inzaghi, che si avvia a vincere con merito il suo scudetto, l’avversario più probante per tastare e testare lo stato di salute del Lecce di D’Aversa in vista dell’ ultimo scorcio di campionato. Le pagelle però raccontano di una squadra che sembra essersi sgonfiata, afflosciata, ammosciata rispetto agli speranzosi inizi di torneo. Purtroppo la squadra salentina che prima, anche perdendo, reggeva fino in fondo con dignità e coraggio adesso sempre più spesso si concede amnesie gravissime in tutti i reparti, a cominciare dalla difesa.

(leggi la cronaca del match)

L’Inter è certamente una corazzata ma i quattro gol presi nascono da fastidiosi errori individuali, di copertura e di piazzamento. Errori di concentrazione che non dovrebbero essere commessi se c’è la si vuole giocare con gli squadroni. Ancora una volta occorre resettare, mettersi tutto alle spalle (o provare a farlo) e pensare alla prossima. Il tempo stringe e non bisogna minimizzare e sottovalutare la situazione. Proprio per questo hanno ragione i tifosi che a fine gara hanno intonato l’esplicito coro che invita gli atleti a tirare fuori gli attributi.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6

Baschirotto: 5,5

Touba: 5

dal 57′ Kaba: 5

Gallo: 5

Blin: 6

Ramadani:5,5

dal 77′ Berisha: s.v.

Rafia: 6

dal 57′ Gonzalez: 5,5

Almqvist: 6

dal 79′ Oudin: s.v.

Piccoli: 5

Sansone: 5

dal 57′ Banda: 5,5