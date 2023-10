Le pagelle di Lecce – Napoli. Per i giallorossi ‘sgonfi’ un bagno di umiltà

Se il Napoli di Rudi Garcia era in crisi certamente non lo ha dimostrato al Via del Mare. I partenopei hanno rifilato un secco 4 a 0 al Lecce di Roberto D’Aversa. Zero punti dovevano essere con Juventus e Napoli e zero punti sono stati. Cinque gol subiti, zero segnati…Insomma basta con i sogni d’alta classifica fuori dal mondo e testa bassa a pedalare con uno sguardo fisso a ciò che succede nelle retrovie della classifica (leggi la cronaca del match).

Le pagelle parlano di un Lecce che si impegna ma gira a vuoto, quasi sia sgonfio di energie. Questa volta dalla panchina non arriva la soluzione. Fa niente, non erano queste le sfide da vincere. Adesso è tempo di tornare sulla terra e stringere il coltello tra i denti. La rosa è attrezzata, inutile rimuginare su questo Lecce-Napoli.

I tifosi della Curva Sud lamentano il lancio di oggetti da parte degli ultras napoletani

Tante le lamentele che giungono alla nostra redazione dai tifosi del Lecce posizionati in Curva Sud che hanno denunciato a noi, ma anche e soprattutto alle Forze dell’ Ordine presenti allo stadio, il comportamento deplorevole di molti tifosi del Napoli che dal loro settore hanno lanciato di tutto verso i tifosi salentini.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6

Pongracic: 5,5

Baschirotto: 6

Gallo: 5,5

Blin: 5,5

Ramadani: 6

Rafia: 5,5

Almqvist: 6,5

Krstovic: 6

Strefezza: 6

dal 61′ Dorgu: 5,5

dal 61′ Oudin: 5,5

dal 61′ Gonzalez: 5,5

dal 71′ Piccoli: 5,5

dall’ 82′ Corfitzen: s.v.