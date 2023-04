Le pagelle di Milan – Lecce. Leao centra la porta, Banda centra il palo

Con due gol di Rafael Leao (la cronaca del match) uno per tempo, il primo al 40′ e il secondo al 75′, il Milan di Stefano Pioli liquida il Lecce di Marco Baroni. Ai salentini il rammarico per un palo centrato da Banda al 19′ quando, di testa, invece di insaccare nell’angolino ha colpito il montante bianco: si era sullo 0 a 0 e chissà come sarebbe andata se…

Una vittoria che lancia i rossoneri nelle posizioni di classifica che significano il posizionamento utile nella prossima Champions League; una sconfitta per i giallorossi che significa paura per essere stati ormai risucchiati nella lotta per la salvezza avendo dilapidato un margine di sicurezza di ben 10 punti.

Il Milan raggiunge la Roma a 56 punti (con una partita in più); il Lecce a 28 punti adesso è a +2 sul Verona terzultimo e +1 sullo Spezia quartultimo.

Non si può dire che il Lecce abbia giocato male con il Milan, ma è evidente che a Leao non si possano concedere i palloni che gli hanno consentito di battere Falcone, prima di testa e poi con una forte conclusione dopo il solito slalom a cui ha abituato le difese italiane.

La squadra di Baroni si è impegnata, a infastidito l’undici di Pioli ma sembra essere priva di quella cattiveria agonistica senza la quale non si può andare lontani.

Venerdì 28 aprile alle 18.30 al Via del Mare arriva l’Udinese di Sottil che nella domenica ha asfaltato la Cremonese di Ballardini per 3 a 0.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 5

Baschirotto: 6

Umtiti: 6

Gallo: 5,5

Blin: 6

Hjulmand: 6

Di Francesco: 5,5

dal 66′ Strefezza: 6

Oudin: 6

Banda: 6

Ceesay: 5,5

dal 66′ Voelkerling Persson: 5