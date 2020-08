Vacanze agli sgoccioli per i giallorossi, domenica c’è il raduno. Mercato: piace il polacco Listkowski

Messa in cassetto e metabolizzata la delusione per la retrocessione in Serie B, vacanze agli sgoccioli per i giallorossi che domenica 23 agosto, alle ore 19.00, si ritroveranno in sede per dare il via al raduno che precede il ritiro pre-campionato.

In piene trattative ufficiose di mercato, la data ufficiale di partenza sarà quella dell’1 settembre, domenica saranno presenti solo volti noti e, soprattutto di proprietà. Mancheranno, infatti, i calciatori in prestito che quest’anno hanno vestito la maglia dei salentini. Non saranno presenti, quindi, Babacar (anche se, viste le non prestazioni sfoderate in campo, si può tranquillamente pensare che non sarà un grosso dispiacere), il bomber da 11 gol Gianluca Lapadula; il fantasista Saponara, e i centrocampisti Barak e Deiola.

Ci saranno, però, nonostante le voci di possibili trasferimenti, innanzitutto capitan Mancosu, il talentino di Pulsano Filippo Falco, conteso da diverse società del massimo torneo, Jacopo Petriccione e il centrale Lucioni finito anch’egli nelle sirene di mercato in questi ultimi giorni.

I convocati

Sono 23, quindi, i giocatori che saranno presenti all’appello e, nello specifico:

Portieri

Bleve Marco; Gabriel Vasconcelos Ferreira; Vigorito Mauro

Difensori

Benzar Romario; Calderoni Marco; Gallo Antonino; Lucioni Fabio; Meccariello Biagio; Monterisi Ilario; Riccardi Davide; Rispoli Andrea; Rossettini Luca; Vera Bryant

Centrocampisti

Majer Zan; Mancosu Marco (’88); Petriccione Jacopo (’95); Shakhov Ievgenii (’90); Tachtsidis Panagiotis; Tsonev Radoslav

Attaccanti

Dubickas Edgaras; Falco Filippo; Felici Mattia; Lo Faso Simone.

Piace il polacco Listkowski

Intanto il nuovo Responsabile dell’area tecnica di “Via Costadura”, Pantaleo Corvino, è al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Tra gli obiettivi del dirigente c’è Marcin Listkowski, 22enne polacco attualmente in forza al Pogon Stettino. Si tratta di una seconda punta che conta, tra l’altro, diverse presenze con l’Under 17, 19 e 21 del suo Paese.