Un tempo per parte e termina pari la sfida Lecce-Fiorentina, parlano Italiano e Baroni

Un tempo per parte e termina 1-1 (leggi la cronaca) la sfida del Monday Night tra Lecce e Fiorentina che costringe i giallorossi a rimandare, ancora una volta la prima vittoria tra le mura amiche del “Via del Mare”, in questo campionato.

Un pareggio giusto, dove, al vantaggio dei padroni di casa, ha risposto a inizio ripresa la compagine toscana.

“Avevamo iniziato male e abbiamo dovuto rimediare al gol, è stato un secondo tempo in crescendo, ma con un pizzico di concretezza in più avremmo potuto portarla a casa, è stata una grande reazione”, ha affermato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano.

“Sono contento per Kouamé che sin dal ritiro ha dimostrato di poter rimanere in questa squadra, è giusto averlo premiato e lui ci ripaga con queste prestazioni. Jovic ha avvertito un problema al bicipite e si è voluto fermare, Kouamé prima punta lo abbiamo già sperimentato ed è una soluzione”

Siamo un ritardo in Campionato, per me abbiamo lasciato molti punti per strada, sfruttando meglio le situazioni in alcune gare penso avremmo qualche punto in più. Abbiamo il doppio impegno che dà poco tempo per recuperare e prepararsi al meglio, ma stiamo onorando al Conference League che dà tanta soddisfazione, ma in Campionato dobbiamo crescere e recuperare.

C’è una settimana per preparare al meglio l’Inter e cercheremo di lavorare sui dettagli, è una squadra forte, si è ripresa e arriverà con grande autostima”.

“La squadra (le pagelle) ha fatto bene e tenuto il campo anche nei momenti difficili, volevamo questa vittoria e nel primo tempo abbiamo creato le condizioni per farlo, poi, nella ripresa siamo calati e ci siamo abbassati, un errore ci può stare e lo abbiamo commesso sul gol. Ci prendiamo la prestazione e la crescita di questi ragazzi”, ha invece dichiarato mister Marco Baroni.

“Nel primo tempo ci è mancata quella determinazione su alcune situazioni per mettere la palla in gol, la squadra è giovane, ma sta facendo bene, mi è piaciuto lo spirito e mi piace la voglia di migliorarsi durante la settimana.

Con Italiano ci siamo fatti i complimenti a vicende, lui ha fatto un percorso straordinario e si merita tutto, la Fiorentina ha un’identità forte, c’è stima reciproca”.