Questione di bomber, ai giallorossi basta il solito colpo di Coda! Le pagelle di Lecce-Frosinone

Primo tempo nel quale il Lecce cerca di prendere in mano le redini del gioco risultando però spesso impreciso nell’ultimo passaggio. Non lo è Di Mariano quando, sul finire dei primi 45 minuti, serve con un cross al bacio in area di rigore Coda che insacca alle spalle di Minelli siglando il gol del decisivo 1-0 (leggi la cronaca del match).

Nella ripresa controllo e dominio dei salentini che vanno vicini al raddoppio in più occasioni ma falliscono davanti al portiere. Per la compagine di Baroni ritorno quindi alla vittoria che torna momentaneamente ai vertici della classifica.

Bleve: 6

Torna tra i pali l’estremo difensore leccese dando più sicurezza ai suoi compagni di squadra. Poco impegnato dall’attacco laziale ma bene nelle uscite.

Calabresi: 6,5

Grintoso ed efficace, il terzino destro macina km sulla sua fascia ed esce stremato e infortunato dal campo a pochi minuti dal fischio finale dopo aver dato tutto.

Tuia: 7

Grande prova dell’ex Benevento, un muro invalicabile per gli attaccanti ciociari.

Lucioni: 6,5

Solita gara solida del capitano leccese che in coppia con Tuia sembra trovarsi alla perfezione.

Gallo: 6

Spinta costante in fase offensiva e giusta attenzione in fase difensiva. Buona prestazione, a volte troppo precipitoso nel lanciare verso Coda e compagni.

Gargiulo: 5,5

Impreciso e frettoloso, sbaglia molti passaggi e controlli semplici. Può fare e dare molto di più.

Hjulmand: 6

Partita di quantità e qualità del centrocampista danese che gestisce e smista al meglio i palloni per i compagni.

Blin: 6

Prova sufficiente del centrocampista francese che continua a crescere sul piano del gioco e Baroni gli dà fiducia.

Strefezza: 6,5

Giocate sempre di qualità del fantasista brasiliano che mettono in difficoltà la retroguardia frusinate.

Coda: 7,5

Gol n. 100 in serie B per l’hispanico. Decisivo come sempre, la sua spizzata di testa sul finire del primo tempo vale i 3 punti

Di Mariano: 7

Sembra stia tornando sui livelli di inizio stagione. L’esterno offensivo giallorosso ha messo alle spalle l’infortunio e può essere un’arma in più per il finale di stagione.

Faragó dal 60′: 5

Non entra benissimo in campo, impreciso nei passaggi e troppo molle nei contrasti.

Bijorkengren dal 60′: 6

Bene lo svedese che subentra col giusto carattere in campo.

Gendrey dal 75′: s.v.

Listkowski dall’ 86′: s.v.

Asencio dall’86: s.v.

Baroni: 6,5

Non era facile dopo la sosta ritrovare la giusta condizione e concentrazione. La sua squadra tiene alta la guardia anche dopo aver sbloccato il match e controlla agevolmente la partita. Ritrova una vittoria vitale in ottica classifica ed umore.