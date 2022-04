Lecce-Frosinone 1-0, il 100mo gol in B di Coda riporta la vittoria in casa giallorossa

Massimo Coda fa 100 gol in B, il Lecce batte 1-0 il Frosinone e torna alla vittoria. Questa in sintesi la sfida del Via del Mare (leggi le pagelle dei giallorossi).

Dopo la sosta di due settimane per gli impegni con le nazionali, periodo che si spera sia servito per ritrovare le energie e lavorare sui dettagli, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti al Frosinone dell’ex Campione del Mondo, Fabio Grosso.

Assenti i soli Gabril e Simic alle prese con problemi fisici in via di guarigione, mister Marco Baroni si è ritrovato a disposizione quasi tutta l’intera rosa, compreso Faragò assente negli ultimi mesi a causa di un infortunio.

In occasione della sfida contro i “canarini”, il tecnico toscano stupisce un po’ tutti e compie alcuni cambi. Primo fra tutti l’utilizzo del rientrante Bleve, preferito a Plizzari. sull’esterno mancino di difesa, poi, si rivede Gallo dal’inzio e ad affiancare Hjulmand, insieme a Gargiulo c’è Blin. Di Mariano, torna titolare nel tridente d’attacco.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi, con il consueto 4-3-3 con Bleve tra i pali; difesa composta da Calabresi, Lucioni, Tuia e Gallo; Blin, Hjulmand e Gargiulo in mezzo al campo; Strefezza, Coda e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è dei giallorossi ed è una vera e propria occasione da gol. Coda “filtra” per Di Mariano che si trova solo davanti a Minelli, l’estremo dei canarini riesce a parare e sulla ribattuta lo stesso 10 giallorossi si avventa sul pallone, ma a porta vuota manda sull’esterno della rete. Al 27mo il tiro di Hjulmand viene respinto in corner da un Kalaj e un minuto dopo il tiro-cross di Strefezza va abbondantemente a lato. Al 37mo il colpo di testa di Strefezza su cross di Gargiulo va alto.

L’Hispanico fa 100 in B

Al 40mo arriva il vantaggio dei giallorossi. Di Mariano si invola sulla fascia destra e dopo uno scambio con Gallo crossa all’indirizzo dell’accorrente Coda che di testa trafigge Minelli. Per l’Hispanico è il 100mo gol in Serie B Playoff esclusi.

A tempo scaduto Ricci da fuori manda fuori.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con i salentini che scendono in campo con lo stesso undici iniziale.

Al 17mo ripartenza dei giallorossi, Calabresi ruba palla a Cicerelli e passa a Strefezza che crossa all’indirizzo di Coda il cui tiro dal limite termina di pochissimi centimetri fuori, sull’azione successivo il tiro di Faragò a porta vuota viene respinto con lo stinco da Gatti. Al 25mo, l’Hispanico su cross di gallo, riprova la prodezza di Cosenza, ma questa volta spara alle stelle. Al 30mo doppia occasione per i giallorossi. Strefezza viene lanciato da Coda, supera Minelli e tira, il pallone, però, viene respinto sulla linea da Cotali; la sfera viene recuperata da Di Mariano che non riesce a ribadire in gol.

La pausa ha veramente fatto bene ai giallorossi che hanno ritrovato gioco, brillantezza e soprattutto la vittoria dopo quattro pari di fila. Il 100mo gol in B di Massimo Coda vale il successo, ma nonostante l’ottima prestazione, i salentini hanno avuto la grave colpa di non averla chiusa, nonostante le numerose occasioni avute anche a porta vuota. Adesso tempo di ricaricare le energie che bisogna riprendere subito la preparazione in vista della gara esterna di martedì contro la Ternana.

Tabellini

U.S. Lecce: 1 Bleve, 5 Lucioni ©, 8 Gargiulo (17 st Bjorkengren), 9 Coda (42 st Asencio), 10 Di Mariano (42 st Listkowski), 13 Tuia, 25 Gallo, 27 Strefezza, 29 Blin (17 st Faragò), 33Calabresi (17 st Gendrey) 42 Hjulmand. A disposizione: 22 Plizzari, 7 Ragusa, 14 Helgason, 17 Gendrey, 19 Listkowski, 23 Bjorkengren, 24 Faragó, 30 Barreca, 37 Majer, 44 Dermaku, 90 Asencio, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Frosinone Calcio: 94 Minelli, 4 Kalaj (15 st Novakovic), 6 Gatti, 21 Boloca, 24 Zerbin (15 st Cicerelli), 26 Lulic, 27 Canotto (15 st Tribuzzi), 28 Ciano ©, 29 Cotali, 44 Barisic (1 st Oyono), 88 Ricci. A disposizione: 22 Marcianò, 36 Palmisani, 2 Oyono, 7 Rohden, 15 Haoudi, 17 Cicerelli, 18 Novakovich, 19 Tribuzzi, 47 Maestrelli, 77 Bozic, 78 Manzari. Allenatore: F.Grosso

Arbitro: Marco Guida della sez. di Torre Annunziata; Assistenti: Davide Miele della sez. di Torino – Daisuke Emanuele Yoshikawa della sez. di Roma; IV Ufficiale: Mario Cascone della sez. di Nocera Inferiore; VAR: Daniele Minelli della sez. di Varese; AVAR: Valerio Colarossi della sez.di Roma 2.

Marcatori: 40 pt Coda (L)

Note: ammoniti 19 pt Barisic (F) 24 pt Ricci (F) 30 pt Gatti (F) 9 st Calabresi (L) 12 st Blin (L) 24 st Cioano (F) 24 st Cotali (F) 44 st Gallo (L) 45+3 st Asencio (L) spettatori 9.327 incasso 88.796,00 euro angoli 5-2 per il Lecce recupero 1 pt 5 st