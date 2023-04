Lecce – Napoli, le pagelle. La difesa fa crac, non basta Di Francesco

Nella giornata in cui il Lecce trova il gol con Federico Di Francesco e qualche interessante trama d’attacco, i salentini perdono con il Napoli a causa di due gravi disattenzioni difensive (leggi la cronaca del match).

Così le pagelle raccontano la sesta sconfitta leccese che preoccupa non poco. Al 19′ il terzino Di Lorenzo raccoglie un lancio del centrale Kim e batte Falcone mentre al 64′ l’harakiri è tutto made in Salento con Gallo che stoppa la palla a Falcone e l’estremo difensore che non riesce a trattenere la sfera che finisce nella propria porta. Una papera che bissa quella di Bergamo, con in mezzo un campionato di miracoli. Succede… Nel mezzo il pari di Di Francesco in apertura del secondo tempo e un paio di conclusioni che Meret respinge con bravura. I cambi di Baroni negli ultimi dieci minuti non stravolgono il corso del match; i giallorossi si impegnano allo stremo ma i limiti tecnici rimangono tutti e solo il fischio di Manganiello evita il terzo gol azzurro in contropiede.

Le pagelle

Falcone: 5

Gendrey: 5,5

Baschirotto: 6,5

Umtiti: 6,5

Gallo: 5

Gonzalez: 5,5

dal 70′ Helgason: 6

Hjulmand: 6

Maleh: 6,5

dal 79′ Askildsen: s.v.

Oudin: 6

dal 79′ Strefezza: a.v.

Ceesay: 5

dal 79′ Voelkerling Persson: s.v.

Di Francesco: 6,5