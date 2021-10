Le pagelle di Lecce – Perugia. I cambi non danno la scossa

La sfida tra Lecce e Perugia finisce a reti bianche. I giallorossi colpiscono una traversa con Coda ma si annullano con la formazione umbra che mantiene l’imbattibiltà in trasferta (leggi la cronaca del match).

Termina, dunque, con un deludente 0-0 il match tra i salentini ed i perugini. Nel primo tempo Lecce più propositivo e aggressivo, va vicino al gol in più di un occasione. Nella ripresa, nonostante il ‘legno” colpito da Coda, meglio gli ospiti che provano inutilmente ad avvicinarsi all’area dei padroni di casa, i quali non riescono a regalare la vittoria ai tanti tifosi accorsi sugli spalti.

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Gabriel: 6

Chiamato in causa pochissime volte, partita quasi da spettatore.

Gendrey: 5.5

Deludente la prova del terzino francese che oltre a causare l’ammonizione di Angella non riesce a spingere come suo solito sulla fascia.

Tuia: 6.5

Ottima partita dell’ex Benevento che con grande puntualità vince i duelli aerei con gli avversari e sbaglia davvero poco.

Lucioni: 6.5

Bravissimo anche il capitano dei giallorossi a non dare spazio agli avversari, in particolare tiene a bada il gallipolino Carretta.

Barreca: 7

Uno dei migliori visti in campo oggi, cross pericolosi e tanta corsa sulla sua fascia. Costretto ad uscire solo per crampi.

Hjulmand: 5.5

Non fa una grande partita il centrocampista danese, autore solo di una conclusione da fuori area alta. Per il resto non bene in cabina di regia, sbaglia molti palloni anche facili.

Majer: 6.5

Lo sloveno ritorna nell’undici titolare, complice l’assenza di Helgason, e dimostra tutto il suo valore in campo restando sempre nel vivo del gioco e andando a sfiorare anche gol di testa a fine primo tempo.

Gargiulo 5.5

Solito lavoro sporco del centrocampista ex Cittadella che recupera molti palloni ma al tempo stesso sbaglia diversi passaggi in mezzo al campo.

Coda: 6.5

Gli manca solo il gol all’hispanico che con grande sacrificio fa salire la squadra garantendo sponde e assistenze continue. Va vicinissimo alla rete con una conclusione che si stampa però sulla traversa.

Strefezza: 6.5

Il brasiliano conferma il suo ottimo stato di forma andando a concludere a rete molte volte con scarsi risultati però. Abile a recuperare palla sugli errori in fase di impostazione degli ospiti.

Di Mariano: 6

Dopo le sfavillanti gare precedenti non riesce a mettere la sua firma in questo incontro. La sua prova è comunque sufficiente perché mette sempre in apprensione la difesa avversaria mettendo anche cross interessanti non sfruttati dai compagni.

Dal 62’ Rodriguez: 6

Entra in campo con il solito piglio ma non riesce a sbloccare la gara.



Dal 62’ Olivieri: 5.5

Ingresso in campo con poca personalità e molta frustrazione dimostrata dai tanti falli commessi.

Dal 62’ Listkowski: 5.5

Non riesce ad incidere come vorrebbe il suo mister, prende un giallo e nient’altro. Oggetto misterioso.

All. Marco Baroni: 6

La sua squadra entra in campo con il giusto atteggiamento e molto aggressiva. Ciononostante non riesce a sbloccare il match anche per i meriti della difesa umbra, una delle migliori di questo campionato cadetto.

Discutibile la scelta nella ripresa di cambiare l’intero tridente d’attacco, visto che poi non ha garantito quell’energia e convinzione in più che lui sperava potesse dare.