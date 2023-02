Super Falcone e Baroni fermano Mourinho. Le pagelle di Lecce – Roma

Il Lecce di Marco Baroni si conferma squadra tosta capace di bloccare anche la Roma di José Mourinho. Ottimo pareggio per 1 a 1 dei Salentini contro i capitolini allenati dal portoghese. I giallorossi pugliesi passano in vantaggio con un colpo di testa di Baschirotto (anche se per la Lega Calcio si tratta di autogol di Ibanez) e subiscono il pari di Dybala su un penalty accordato per un banale fallo di mano di Strefezza (leggi la cronaca del match).

Le pagelle parlano di un super Falcone, decisivo in più di una circostanza e di una difesa ai limiti della impenetrabilità. Le squadre di vertice non passano al Via del Mare. Solo l’attacco latita un po’ per una scarsa lucidità sotto porta, ma tantissimo è il lavoro in fase di contenimento e ripartenza.

Ricordiamo che la partita è cominciata con un silenzio surreale. Sia per il minuto di silenzio per la tragedia del terremoto che ha colpito Turchia e Siria ma anche per la protesta della curva nord. Gli ultras, con uno striscione, hanno voluto dare un segnale contro questo calcio che nega la gioia delle trasferte e del tifo fuori porta.

Le pagelle

Falcone: 8

Gendrey: 6,5

Baschirotto: 7,5

Umtiti: 7

Gallo: 6,5

dal 74′ Pezzella: s.v.

Blin: 6,5

Hjulmand: 6,5

Gonzalez: 6,5

dal 67′ Askildsen: s.v.

Strefezza: 6

dal 74′ Banda: s.v.

Colombo: 6

dal 67′ Voelkerling Persson: s.v.

Di Francesco: 6