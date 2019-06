Lepore prima, Torromino il giorno dopo: Lecce suggella i matrimoni di due bandiere giallorosse

Salento, terra d’amore e di passione. E non potrebbe essere altrimenti visto e considerato che nelle ultime ore si sono celebrati due matrimoni “eccellenti” nel capoluogo Lecce. Non è certo una novità che molti vip scelgano il tacco d’Italia per dichiara il proprio amore, ma stavolta ad andare a nozze sono stati due ex giocatori del Lecce, due veri pupilli della tifoseria: Lepore e Torromonio.

Checco Lepore, lo scorso 18 giugno, ha finalmente detto “Sì” alla sua Claudia. Il capitano della promozione in Serie B a gennaio scorso ha deciso di salutare i colori della sua città per firmare con il Monza, potendosi così avvicinare alla sua oggi sposa e alla sua figlia Aurora. Ma il Salento è e resta casa di Checco che nell’incantevole Chiesa di San Matteo ha promesso amore eterno alla sua donna.

Un matrimonio celebrato in grande, con tanti invitati arcinoti alla tifoseria giallorossa: tanti suoi ex compagni di squadra, Ciccio Cosenza e Fabrizio Miccoli su tutti, ma anche le voci dei Sud Sound System e tanti altri.

Anche “Hulk” ha scelto il Centro Storico

Ma non solo. Il giorno successivo è toccato a Giuseppe “Hulk” Torromino indossare la fede nunziale. Anche lui, oggi in forza alla Juve Stabia con cui ha vinto il campionato ri-approdando in B dopo la promozione in giallorosso, ha scelto Lecce. Giuseppe si è legato così ad Elisa per sempre, contornati da tanti amici di campo e non.

In particolare, Giuseppe ha voluto con se tantissimi compagni di squadra dell’esperienza salentina: Cosenza, Caturano, Pacilli, Drudi, Ciancio e Doumbia e molti altri.

Anche la redazione di LecceNews24.it esprime i migliori auguri ai novelli sposi!