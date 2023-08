Calciomercato Lecce, per il centrocampo spuntano i nomi di Miretti e Faticanti

Mentre il Lecce prepara la sfida contro la Fiorentina per la seconda giornata di campionato, il direttore generale del Lecce Pantaleo Corvino è impegnato a Milano per le ultime operazioni di calciomercato dei giallorossi. Questo il motivo dell’assenza al Via del Mare in occasione della finale di Supercoppa Primavera Tim tra Lecce e Roma vinta dai ragazzi di Guidi sulla compagine campione d’Italia allenata da Coppitelli.

Obiettivo quello di rinforzare la rosa messa a disposizione del Mister Roberto D’Aversa con l’innesto di un centrocampista. Il nome che fa sognare i tifosi è quello di Fabio Miretti della Juventus che nella stagione 2022-2023 è stato molto utilizzato dall’allenatore Massimiliano Allegri per sostituire l’infortunato Paul Pogba. Quest’anno, visti gli inserimenti in rosa dei bianconeri, sarà difficile che Miretti trovi molto spazio in squadra, quindi la possibilità di giungere in prestito nel Salento sarebbe molto gradita anche dall’entourage del calciatore. Con Rafia, Maleh, Ramadani, Kaba, Gonzalez e Berisha (visto che Blin sembra destinato ad occupare uno spazio in difesa), Miretti rappresenterebbe la classica ciliegina sulla torta giallorossa.

A soli 20 anni, Miretti vanta quasi 50 presente in serie A e 6 in Champions League.

Altro nome sul taccuino del direttore generale del Lecce quello di Giacinto Faticanti, centrocampista della Primavera della Roma, che nel 2021 è stato inserito dal The Guardian nella lista annuale dei 60 migliori talenti nati nel 2004 nel calcio mondiale.

In uscita il belga Lemmens (direzione Lecco, serie B italiana), Helgason e Voelkerling Persson.