Le pagelle di Lazio-Lecce. Giallorossi equilibrati e organizzati, si paga il solito errore difensivo

La classica sbavatura difensiva al 58′ costa tre punti al Lecce che esce sconfitto per 1-0 dall’Olimpico contro la Lazio di Sarri. Il gol porta la firma del brasiliano Felipe Anderson servito al bacio dallo spagnolo Luis Alberto che si fanno beffe dei centrali salentini Baschirotto e Pongracic. Ma le pagelle sono più che positive per i giallorossi.

È una distrazione fatale che consente ai capitolini di prendersi i tre punti in palio e di raggiungere momentaneamente il quarto posto in classifica dopo un inizio più che difficile partito alla prima di campionato con la sconfitta in Salento al Via del Mare alla prima del girone d’andata.

Tolto quell’ errore maledetto in avvio di ripresa, la squadra di D’Aversa se la gioca alla pari e impressiona per organizzazione di gioco. Certo, il tiro in porta sembra un punto debole endemico e bisogna porre rimedio ma di sicuro tra Lazio e Lecce è sembrata una sfida assolutamente equilibrata (leggi la cronaca del match).

Nel finale su splendida ripartenza Almqvist, bravissimo nel liberarsi in dribbling degli avversari, è stato tardivo nel passaggio ai compagni che arrivavano dal versante opposto e che sarebbero stati liberi di presentarsi davanti a Provedel.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6,5

dal 57′ Venuti: 6

Baschirotto: 6

Pongracic: 6

Gallo: 6,5

dall’ 85′ Dorgu: s.v.

Kaba: 6

dal 57′ Strefezza: 6

Ramadani: 6,5

Gonzalez: 6

dal 57′ Blin: 6

Oudin: 6

dall’ 85′ Piccoli: s.v.

Krstovic: 6

Almqvist: 6