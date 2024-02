Le pagelle di Lecce-Fiorentina. Dorgu e Piccoli, gol da batticuore

Non è vero che le vittorie sono tutte uguali e che ciò che importa sono i 3 punti. Ci sono vittorie che sogni da sempre, ci sono vittorie che sembrano un film, ci sono vittorie che non dimenticherai mai. E la vittoria del Lecce contro la Fiorentina è una di quelle, come raccontano la cronaca del match e le pagelle.

Un ottovolante la sfida del Via del Mare contro i toscani. Passati in vantaggio al 17′ grazie ad una magistrale punizione di Oudin, i salentini nella ripresa finiscono all’ inferno dopo i gol di Mandragora al 50′ e Beltran (68′) su brutta topica di Falcone.

Quando la sceneggiatura stava spingendo il Lecce giù dall’orlo del baratro, ecco che arriva l’improvvisa e imprevista apoteosi grazie ai gol di Piccoli (90′) e Dorgu (92′), due marcature che vengono dalla panchina.

Dopo un mese e mezzo (vittoria in casa col Frosinone), gli uomini di Mister D’Aversa tornano a gioire in casa, sperando che questa sia la volta buona per scrollarsi di dosso ansie e paure e trasformare in punti tutta la mole di gioco che in queste settimane non è mai venuto meno.

Le pagelle

Falcone: 5

Gendrey: 6,5

Baschirotto: 6

Pongracic: 6,5

Gallo: 6

dal 75′ Dorgu: 7

Kaba: 6,5

dal 75′ Gonzalez: 6,5

Blin: 6,5

Oudin: 6,5

dal 68′ Piccoli: 7

Almqvist: 6

Krstovic: 6,5

Banda: 6,5

dal 78′ Sansone: 6