Le pagelle di Napoli-Lecce. Falcone e Baschirotto non bastano, i salentini pagano una distrazione

È la solita distrazione difensiva a costare caro al Lecce di Gotti che esce sconfitto dallo Stadio Maradona di Napoli contro i partenopei allenati da Antonio Conte (la cronaca del match). Al 73′ un tap-in vincente di capitan Di Lorenzo fredda Falcone che in più di una occasione ha salvato i giallorossi con interventi importanti. Il Napoli, è vero, ha messo il Lecce all’ angolo per buona parte della partita ma è stato ben contrastato dalla squadra salentina che ha chiuso tutti gli spazi e che con Super Baschirotto ha rischiato anche di passare in vantaggio. I campani hanno raccolto tanti calci d’angolo ma hanno dovuto aspettare la metà della ripresa per azionare la freccia del sorpasso. Buona la prova del centrocampo, l’attacco ha fatto ciò che ha potuto con le praterie lasciate dalla disposizione difensiva. Non era al Maradona che si preventivavano i punti, adesso c’è la sfida fondamentale con il Verona. Fondamentale per tutti, non solo per Gotti. Finalmente si è rivisto Sansone, giusto aspettarsi un impiego costante da ora in poi.

Le pagelle

Falcone: 7

Pelmard: 6,5

Gaspar: 6,5

Baschirotto: 6,5

Dorgu: 6,5

Coulibaly: 6

dal 78′ Rebic: 6,5

Ramadani: 6

Pierotti: 6

Rafia: 6

dal 71′ Pierret: 5,5

Banda: 6

dal 71′ Sansone: 6

Krstovic: 6