Giallorossi finalmente solidi e intraprendenti, le pagelle di Salernitana – Lecce

E’ stato davvero un gran bel Lecce quello che ha espugnato l’Arechi e superato la Salernitana di Mister Nicola per 2 a 1 grazie alle reti di Ceesay al 43 del primo tempo e di Strefezza al 38′ della ripresa (leggi cronaca e tabellini di Leccenews24.it). Nel mezzo l’autorete di Gonzalez al 55′ per il momentaneo pari dei campani e tante tante occasioni da gol per i salentini che non hanno capitalizzato per quanto creato. I giallorossi portano a casa tre punti preziosi e arrivano a quota 6: a volte basta poco per far svoltare una stagione, speriamo che questa sia la volta buona per gli uomini di Marco Baroni.

Torna al gol Assan Ceesay dopo la bella rete contro l’Inter nella prima giornata di campionato. L’attaccante gambiano segna un gol bellissimo per potenza e senso della porta, da bomber vero. Se gli avessero convalidato il gol in casa contro l’Empoli adesso sarebbe a quota 3. Ceesay merita questa ribalta: in nessuna delle partite precedenti è mancato il suo apporto e se i giallorossi sono stati carenti in fase offensiva non è certo mancato per lui che si sta dimostrando all’altezza della scommessa di Pantaleo Corvino. Altra nota di merito per Gabriel Strefezza, anche lui alla seconda marcatura. E che marcatura!!!Il tiro con cui supera Sepe nel finale all’Arechi fa volare le sue quotazioni: il brasiliano non ha avvertito il salto di categoria e si sta dimostrando decisivo anche in Serie A. Stasera perfino il funambolo Lameck Banda, la rivelazione di inizio stagione, è stato un passo indietro rispetto ai due.

Complimenti alla difesa. Pongracic e soprattutto Baschirotto si stanno dimostrando una diga insormontabile per chiunque: Dia e Piatek prima, Botheim e Bonazzoli poi non l’hanno praticamente mai vista e sono stati sempre anticipati. Di spessore le prestazioni di Gendrey e Pezzella che non hanno conceduto nulla alla vista ma sono stati pura sostanza, utilissimi all’undici di Baroni: vita dura per Candreva e Mazzocchi.

Hjulmand continua ad essere il perno della squadra, in netta ripresa rispetto alla sfida interna con il Monza. Buona la prestazione di Askildsen, sfortunata quella di Gonzalez (la deviazione nell’autogol è un tocco improvvido) che, però, cresce in personalità di partita in partita. Falcone incolpevole sul momentaneo pari granata è molto bravo a salvare su Piatek quando gli si presenta davanti.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Gendrey: 7,0

Pongracic: 7,0

Baschirotto: 7,5

Pezzella: 7,0

Askildsen: 6,5

Hjulmand: 6,5

Gonzalez: 6,5

Banda: 6,5

Ceesay: 8,0

Di Francesco: 6,5

Strefezza (dal 33′ del s.t.): 7,5

Blin (dal 20′ del s.t.): 6,5

Gallo (dal 30′ del s.t.): 6,5

Bistrovic: (dal 20′ del s.t.): 6,5

Oudin (dal 33′ del s.t.): 6,0