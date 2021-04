Pettinari – Henderson, giallorossi super. Le pagelle di Vicenza – Lecce

Il Lecce sbanca anche il “Menti” di Vicenza. Tre punti che profumano di serie A e successo storico per i salentini che mai erano riusciti a vincere cinque partite consecutive in trasferta in serie B.

A rovinare la festa giallorossa però la vittoria della Salernitana che, solo nei minuti di recupero, riesce ad avere la meglio del Venezia.

Prima frazione di gioco combattuta alla pari tra le due compagini che, nonostante le tante occasioni create, vanno a riposo sul momentaneo 0-0.

Nel secondo tempo la partita si stappa: prima passa in vantaggio il Lecce con un gran gol di Pettinari sotto porta. Poi reazione vicentina con Jallow che trova il pareggio grazie ad una conclusione da fuori area sporcata da Meccariello. A decidere il match un’azione manovrata del Lecce, culminata con la conclusione rasoterra all’angolino di Henderson che non lascia scampo a Grandi.

Di seguito le pagelle della gara:

Gabriel 6: rischia di subire gol nel primo tempo su una mancata uscita, poi risponde presente sulle altre conclusioni dirette in porta. Sfortunato nel gol subito da Jallow su deviazione di Meccariello.

Maggio 6,5: per il terzino veneto ennesima prestazione oltre la sufficienza. Corre come un treno e lotta su ogni pallone, mettendo in area di rigore palloni velenosi sfruttando anche il forte vento che soffiava al “Menti”.

Lucioni 7: prestazione da vero leader del capitano del Lecce: sovrasta di testa le punte del Vicenza e pulisce l’area senza troppi complimenti nelle occasioni pericolose.

Meccariello 6,5: sfortunato nell’occasione del pareggio dei biancorossi con la sua deviazione che risulta decisiva, ma per il resto fa buona guardia sugli attaccanti vicentini.

Gallo 6,5: Come al solito spinge tanto sulla sua fascia ma si fa apprezzare anche per delle diagonali perfette, molto più attento in fase difensiva rispetto alle ultime uscite.

Majer 7: prestazioni sempre in crescendo per la mezzala slovena, nel secondo tempo sale in cattedra e fornisce anche l’assist a Pettinari che sblocca la partita.

Hjulmand 6,5: il danese dirige il centrocampo giallorosso con sicurezza e personalità. Una certezza ormai nel ruolo di regista.

Björkengren 6,5: solita gara di sostanza ma anche di qualità dello svedese che detta i tempi di gioco in avanti ed esce spesso vincitore dei duri contrasti in mezzo al campo

Henderson 7,5: nei panni di trequartista si trova sempre meglio, garantisce visione di gioco e inserimenti fondamentali per dialogare con gli attaccanti giallorossi, come nell’occasione del suo gol che riporta in vantaggio i salentini.

Pettinari 8: il centravanti romano sin dai primi minuti appare ispirato, giocate da fuoriclasse per servire i compagni ma anche per andare a segno, come accade nella ripresa con un sontuoso colpo di mezzo esterno sotto porta.

Coda 7: capocannoniere ma anche grande assist man l’attaccante campano, che veste il ruolo di rifinitore e serve l’assist ad Henderson, il suo nono stagionale.

Rodriguez 7 (dal 74′) devastante il suo ingresso in campo, semina il panico nella difesa dei padroni di casa costringendo ad un paio di ammonizioni i difensori avversari nel giro di 10 minuti.

Dermaku (dall’85’) s.v.

Corini 7,5: gestione ottima della gara da parte del mister di Bagnolo Mella: solo due cambi a partita in corso ma funzionali ed indicazioni continue per i protagonisti in campo. Si sgola dalla panchina per portare a casa 3 punti di platino in ottica promozione.