Ci pensa sempre Coda! Le pagelle di Perugia – Lecce

Finisce 1-1 tra Perugia e Lecce ma per i salentini il bicchiere è mezzo pieno. Nel primo tempo regna l’equilibrio con un gioco molto spezzettato da falli e contrasti di gioco e con le due formazioni che si studiano senza affondare. Tuttavia, sul finire della prima frazione, doppio giallo per Kouan, tra le fila dei padroni di casa, che lascia la sua squadra in 10 uomini (leggi la cronaca del match).

Nella ripresa, nonostante l’uomo in più, i salentini vanno clamorosamente in svantaggio. A segnare per i biancorossi è proprio l’ex di turno Olivieri che approfitta di un’uscita incerta di Bleve. Forcing finale dei giallorossi che guadagnano un rigore al 90esimo realizzato dal sempre più capocannoniere Massimo Coda che fissa il punteggio sull’1-1 finale.

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Gabriel: 6,5

Attento e sicuro fin quando è in campo. Termina la sua gara anticipatamente, dopo un’ora di gioco, perché nel tentativo di rinvio, in uscita, si infortuna.

Barreca: 6

Ottime le avanzate del terzino mancino che corre sulla fascia garantendo appoggi e cross ai suoi compagni.

Tuia: 5,5

Soffre la fisicità di De Luca per tutto il match, ingenuo poi nel prendere un giallo evitabile che gli costerà la sfida col Brescia.

Lucioni: 5,5

Anche il capitano, al rientro dalla squalifica, viene messo in difficoltà dall’attacco umbro.

Calabresi: 6

Nonostante qualche problemino fisico in settimana il terzino destro viene confermato tra i titolari e gioca una gara di sostanza come al solito. È diventato ormai un perno fondamentale per il gioco di Baroni.

Hjulmand: 6,5

Ancora una grande prestazione di carattere del centrocampista danese che lotta e contrasta gli avversari. Si fa vedere anche con un paio di inserimenti in area di rigore: da uno di questi nasce il rigore e dall’altro, a tu per tu con Chichizola, rischia di segnare addirittura l’1-2.

Blin: 5

La mezzala campana svolge il compitino, mancano i suoi inserimenti in fase offensiva però contrasta al meglio i centrocampisti avversari.

Rodriguez: 6,5

Dopo aver segnato con l’Ascoli parte dal primo minuto anche oggi alle spalle di Coda. È forse il più convinto tra gli attaccanti a provare ad impensierire Chichizola.

Ragusa: 5

Non una gran partita dell’esterno offensivo ex Verona che sbaglia passaggi semplici e perde troppi palloni.

Listkowski: 4,5

Prestazione al di sotto delle aspettative per l’attaccante esterno polacco che non riesce mai a rendersi pericoloso ma arriva spesso in ritardo sul pallone facendosi anticipare con facilità.

Coda: 7

L’hispanico “is on fire”: ottavo gol nelle ultime sei partite. Vero trascinatore che, anche in questa partita difficile, non molla mai fino alla fine quando, con personalità al 90esimo, calcia e realizza il penalty del pareggio finale.

Dal 58′ Helgason: 5

Non un grande contributo da parte dell’islandese stavolta.

Dal 58′ Majer: 5

Poco incisivo anche la mezzala slovena che non riesce a sovvertire le sorti del match.

Dal 60′ Bleve: 4,5

Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo si rende protagonista di un’uscita fuori tempo che costa carissima, regalando così il gol ad Olivieri.

Dall’85 Gallo: s.v.

Dall’85 Asencio: s.v.

Baroni: 5

Avrebbe voluto festeggiare con una vittoria la panchina n. 240 in serie cadetta il mister toscano ma la sua squadra è apparsa molto sottotono quest’oggi. Nonostante il cambio modulo con 2 mediani e tre giocatori offensivi alle spalle di Coda inizialmente, la sua formazione non va oltre il pari contro un Perugia che si dimostra ancora una volta avversario ostico per il Lecce. Addirittura con il vantaggio numerico ci si è fatti far gol e rischiato di perdere, se si vuol puntare alla vetta bisognerà mostrare più concretezza e carattere anche e soprattutto in partite del genere.