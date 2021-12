Le pagelle di Pisa – Lecce. Olivieri, Rodriguez e Listkowski con le polveri bagnate

Perdere con il Pisa dopo un filotto di risultati utili ci può stare, anche perchè i toscani di Mister D’Angelo dimostrano di trovarsi in vetta alla classifica di B non a caso. Incolpevole Gabriel sul bel gol di Sibilli, uno che dopo il Brescia al Rigamonti ha ‘ammazzato’ anche i salentini (leggi la cronaca del match). Il Lecce, che fa un passo indietro rispetto alle sfide precedenti, paga indubbiamente in attacco l’assenza di Coda; purtroppo Olivieri, Rodriguez e Listkowski la porta non riescono proprio a vederla. Almeno fino ad ora…A Strefezza non si possono chiedere i miracli ogni domenica e Di Mariano, che ha giocato stringendo i denti, ha le polveri un po’ bagnate…Ecco le pagelle di Pisa – Lecce

Gabriel: 5,5

Rischia di fare un’altra papera nei primi minuti di gioco in complicità con Hjulmand, poi viene impegnato davvero poco. Incolpevole sul bolide calciato da fuori area da Sibilli.

Gendrey: 6,5

Il francese sull’out di destra corre come un motorino senza mai fermarsi. Apprezzabile il suo impegno nel corso della partita nella quale si rende protagonista di molti cross dal fondo pericolosi. Costretto a lasciare il campo a Calabresi nel finale, dopo aver dato tutto.

Lucioni: 6,5

Partita ampiamente sufficiente del capitano giallorosso che vince spesso duelli aerei con gli attaccanti pisani. Si rende pericoloso anche sugli sviluppi di alcuni calci piazzati dove è bravo a colpire la sfera ma troppo debolmente per impensierire l’estremo difensore nerazzurro.

Dermaku: 6,5

Bene anche il gigante albanese che ingaggia e vince i contrasti con i padroni di casa. Bravo anche nella ripresa a mantenere alta l’attenzione.

Barreca: 5

Il terzino sinistro salentino torna titolare ma delude sulla fascia di competenza dove spesso viene messo sotto pressione. Prende un giallo che ne condiziona gli interventi successivi.

Majer: 5

Prestazione altalenante del centrocampista sloveno che svolge bene il ruolo da mezzala, in aiuto di Hjulmand, ma a volte entra con troppa leggerezza sui palloni, causando così contropiedi avversari.

Hjulmand: 5

Altra giornata nella quale rischia la giocata e perde palloni sanguinosi in mezzo al campo. Confusionario.

Gargiulo: 5

Bene l’ex Cittadella nella prima frazione di gioco, poi, col passare dei minuti, perde le energie e gli capita sulla testa l’occasione principale per gli ospiti mandando però il pallone tra le braccia del portiere.

Strefezza: 6,5

Nonostante i guai fisici in settimana risulta tra i migliori in campo, mettendo in seria difficoltà la retroguardia pisana che lo contrasta solo con interventi falllosi ed al limite del cartellino.

Olivieri: 5

Movimenti interessanti nel primo tempo, ha sui suoi piedi la possibilità di sbloccare il match ma la spreca malamente. Altra occasione buttata al vento per lui.

Dal 60′ Gallo: 6

Rileva Barreca nella ripresa e si fa notare con delle sue galoppate sull’out di sinistra, guadagnando campo e calci d’angolo nel finale.

Dal 60′ Rodriguez: 6

Sfortunato perché nei movimenti crea, come suo solito, scompiglio nelle maglie dei centrali difensivi. Non riesce però ad inquadrare la porta.

Dal 79′ Helgason: s.v.

Dal 79′ Listkowski: s.v.

Dall’84′ Calabresi: s.v.

All. Baroni: 6

Perde dopo una striscia di risultati utili consecutivi pazzesca. Sconfitta immeritata, possiamo dire, per il gioco espresso e le occasioni create nonostante i tanti problemi e le tante assenze che affliggevano la sua formazione.