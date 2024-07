Pongracic al Rennes. Super plusvalenza per il Lecce che perde un big della difesa

È ufficiale: Marin Pongracic è un nuovo giocatore del Rennes. Il difensore croato, dopo due stagioni in giallorosso, lascia il Lecce per approdare in Ligue 1 per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, bonus inclusi. La vetrina dell’ Europeo ha messo in mostra uno dei difensori più completi del campionato di calcio italiano, certamente insuperabile in uscita palla al piede.

Si tratta dell’ ennesimo miracolo a firma di Pantaleo Corvino e di una plusvalenza straordinaria per il club salentino, che aveva acquistato Pongracic dal Borussia Dortmund per circa 1.6 milioni nel 2022. Il difensore centrale, classe 1997, è stato uno dei protagonisti della salvezza del Lecce in Serie A nella passata stagione, giocando anche da titolare con la Croazia a Euro 2024.

Pongracic ha firmato un contratto di quattro anni con il Rennes. Il suo addio rappresenta un duro colpo per il Lecce, che però può sorridere per l’importante iniezione di liquidità ottenuta dalla cessione.

L’operazione Pongracic conferma l’abilità del direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, nel valorizzare i giovani talenti. Il dirigente salentino è stato già capace di realizzare plusvalenze importanti che hanno immesso liquidità nella società e garantito un futuro certo per il club lontano dal baratro dei debiti.

La cessione di Pongracic apre, tuttavia, nuovi scenari per il mercato del Lecce. Il club pugliese è ora alla ricerca di un nuovo difensore centrale per completare la rosa.

L’arrivo di Gaspar solo in parte colma la lacuna.

E adesso i tifosi salentini attendono di conoscere il destino di Gallo, Dorgu e Ramadani, giallorossi attenzionati da club importanti decisi a fare offerte considerevoli a Sticchi Damiani, anche perché il Lecce non svende.