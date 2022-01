Super Strefezza ‘spinge’ i giallorossi alla vittoria, le pagelle di Pordenone – Lecce

In Friuli prova convincente per i salentini che dominano la partita dall’inizio alla fine e, nonostante il punteggio di misura, non rischiano quasi mai (leggi la cronaca del match).

Nel primo tempo un’invenzione di Strefezza mette davanti alla porta Gargiulo che con un tocco esterno mette in rete lo 0-1. Il possesso palla a favore netto dei giallorossi non porta ad ulteriori gol ma il Lecce si avvicina spesso ad incrementare il suo vantaggio. Nel secondo tempo l’espulsione di Pasa nelle fila dei ‘ramarri’ favorisce il controllo della gara agli ospiti che senza patemi portano a casa la vittoria.

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Gabriel: 6

Non viene impegnato mai da conclusioni dei padroni di casa.

Barreca: 6

Si riprende l’out di sinistra sul quale corre e garantisce appoggi e sovrapposizioni importanti in favore dei suoi compagni.

Lucioni: 6

Intercetta sempre i palloni che arrivano in area di rigore, vince i contrasti con gli attaccanti neroverdi e guida come sempre la sua squadra da capitano.

Dermaku: 6

Ammonizione dopo pochi minuti che non ne condiziona la partita e gli interventi in fase difensiva che risultano puntuali e vincenti.

Calabresi: 6,5

Spinta costante per il terzino destro giallorosso che non fa rimpiangere Gendrey. Carattere e tanta voglia di fare come al solito, nonostante le voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Lecce.

Hjulmand: 6

Leader in mezzo al campo dove, con precisione, gestisce al meglio la palla e fa girare bene tutta la sua squadra.

Majer: 6

Amministra il centrocampo giallorosso con eleganza e il suo solito stile.

Gargiulo: 7

Tocco di fino con il quale sblocca il match, puntuale come sempre con i suoi inserimenti in area di rigore che mettono in costante difficoltà la retroguardia del Pordenone.

Strefezza: 7

Assist delizioso solo da appoggiare in rete, giocate di qualità e inventiva da vendere per il funambolo brasiliano.

Olivieri: 6

Spirito di iniziativa e tanto movimento, colpisce un palo nel primo tempo e realizza un gol, annullato dopo, per fuorigioco. Sfortunato.

Rodriguez: 5

Irriconoscibile, perde i contrasti e non riesce a rendersi mai pericoloso in avanti.

Di Mariano: 6,5

Entra in campo col piglio giusto facendosi vedere subito con delle buone iniziative sulla sinistra.

Coda: 6

Rientra il bomber campano dopo l’infortunio che l’ha tenuto un mese fuori dal campo. Gestisce al meglio i palloni in avanti e fa salire la squadra nei minuti finali.

dal 62′ Faragó: 6,5

Il neo-acquisto giallorosso entra e rischia subito di bagnare il suo esordio con gol.

Dall’82’ Helgason: s.v.

Dall’85’ Blin: s.v.

Baroni 6,5

Massimo risultato col minimo sforzo. La sua squadra mantiene la porta inviolata e trasforma in oro anche le poche occasioni create. Gestisce la gara al meglio, inserendo nel secondo tempo chi era fermo ai box come Di Mariano e Coda.