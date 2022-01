I giallorossi tornano in campo dopo un mese. Al ‘Teghil’ va in scena Pordenone – Lecce

Dopo un mese il Lecce di Marco Baroni torna finalmente in campo. I giallorossi che non disputavano una gara ufficiale dalla vittoria in Coppa Italia al ‘Picco’ contro lo Spezia di Thiago Motta, oggi se la dovranno vedere contro il Pordenone di Mister Bruno Tedino. Sembrano finiti i tempi d’oro dei ‘ramarri’; adesso ci sono ben 23 punti di distacco tra la squadra di Bomber Massimo Coda e l’undici friulano.

Al ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro, alle 16.15, il Lecce scenderà in campo con una formazione tipo. Gabriel in porta, difesa a quattro con Gendrey, Lucioni, Dermaku e Barreca; i tre di centrocampo sono Majer, Hjulmand e Gargiulo; in attacco ai lati di Coda giocheranno Strefezza e Rodriguez (in pole rispetto a Di Mariano). Siederà in panchina il neo arrivato Faragò, che scalpita per giocare qualche minuto ma dovrà trovare spazio in un centrocampo molto ben rodato.

Il Pordenone risponde con un 4-3-3 speculare a quello del Lecce: Perisan in porta; linea di difesa a quattro con il promettente Dalle Mura eBarison, Bassoli ed El Kaouakibi; in mediano spazio per il talentuoso Pinato insieme a Pasa e Magnino; in attacco Cambiaghi, Pellegrin e il forte Butic.

Nella giornata di ieri, intanto, la Cremonese si è sbarazzata del Como con un netto 2-0 e il Brescia di Pippo Inzaghi è stato corsaro al ‘Granillo’ di Reggio Calabria, sbarazzandosi per 2-0 della Reggina di Mister Toscano. Importante la vittoria del Frosinone di Fabio Grosso a Pisa, dove i ciociari hanno vinto in rimonta per 3-1 contro i nero-azzurri di D’Angelo. Rinviate a causa del covid: Cittadella, Cosenza, Parma – Crotone, Vicenza Alessandria.

Sempre alle 16.15, oltre a Pordenone – Lecce, oggi si giocheranno Monza – Perugia e Spal – Benevento. Nell’anticipo di venerdì la Ternana di Lucarelli ha perso in casa per 2-4 contro l’Ascoli di Sottil.