Football Americano, gli Spiders si arrendono in finale ma tutto il Salento li applaude

Tornano in Salento senza essere riusciti a coronare il loro sogno, che era quello di conquistare il titolo nazionale di Football Americano. Nella finale di Firenze, il muro dei Vikings di Cavallermaggiore, avversari quotatissimi, è stato insormontabile per gli Spiders allenati da Coach Emanuele Prete.

Un miracolo. Così la stampa aveva definito il cammino nella regular season della Salento Spiders che, toltosi perfino lo sfizio di battere in semifinale, al termine di un derby mozzafiato, i Navy Seals Bari, si era visto spalancare le porte di una finalissima che all’inizio della stagione agonistica sembrava qualcosa di più di un sogno.

72-18. Questo il risultato finale con cui i veterani piemontesi si sono sbarazzati dei salentini. Occhio, però. Guai a pensare che si sia trattato di una disfatta o di una resa incondizionata. Al Guelfi Sport Center di Firenze, per il III CSI 7-League, domenica 26 gennaio, ha pesato il blasone, l’abitudine a giocare sfide importanti e decisive, l’attitudine a certe partite. Decisivo anche l’infortunio di Lorenzo Ingrosso che appena è stato costretto ad abbandonare il campo ha fatto pendere la bilancia dalla parte dei Vikings.

Nella giornata conclusiva di un torneo ricco di emozioni, gli atleti di Coach Prete hanno dimostrato di essere un grande gruppo, di essere una squadra dalla quale certamente poter ripartire per traguardi sempre più ambiziosi. Uomini prima ancora che atleti sui quali Patron Abbonato potrà fare affidamento per la stagione che verrà. Insomma un’annata da ricordare, finale inclusa, che noi di Leccenews24 vogliamo omaggiare ricordando tutti i protagonisti, uno per uno.

Il roster degli Spiders

Martino Castellana, Andrea Carlà, Andrea Zapparrata, Antonio D’Andria, Arcangelo Bellinfante, Danilo Savietti, Francesco Marullo, Davide Garrisi, Giorgio Cillo, Luca Manno, Matteo Miccoli, Mattia De Giorgi, Mirko Rosato, Samuele Ingrosso, Samuele Nocera, Gabriele Ingrosso, Andrea Spluga, Leo Cucugliato, Pierandrea Sansò, Marco Capone, Antonio Romano, Eduardo Paladini, Lorenzo Ingrosso, Mattia Sorrento.

Coaching Staff Salento Spiders

Head-Coach: Emanuele Prete

Vice: Daniele Quarta

Vittorio Galati

Ruggero De Marco