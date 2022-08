‘Siam venuti sin qui per vedere giocare Umtiti’, l’accoglienza dei tifosi giallorossi commuove il campione. IL VIDEO

Un accoglienza da star quella che ha ricevuto ieri all’Aeroporto di Brindisi il nuovo calciatore del Lecce Samuel Umtiti. Era da un po’ che non si vedeva un’accoglienza simile nei confronti di un atleta che indosserà la maglia giallorossa della squadra di Marco baroni dopo la decima promozione in Serie A. Del resto era da tanto, dai tempi di Franco Causio e Pedro Pablo Pasculli, che non si vedeva un campione del mondo indossare la maglia del Lecce. Certo, non mancano i dubbi sullo stato di integrità fisica del calciatore camerunese naturalizzato francese (che proprio con la maglia della Francia vince i Mondiali di Russia del 2018), ma l’entusiasmo per il colpo di Pantaleo Corvino è debordante.

Umtiti, 28 anni, arriva dalla Liga, il campionato di calcio spagnolo. Ingaggiato dal Barcellona e considerato uno dei centrali di difesa più forti al mondo, ha disputato gli ultimi tornei al margine del progetto blaugrana a causa di un grave infortunio. Dopo la riabilitazione, torna sul rettangolo verde di gioco per dimostrare che è un atleta integro e che a nemmeno 30 anni ha ancora tanto da dare al calcio giocato. La plurititolata società spagnola di provenienza stima tanto l’atleta, a cui la legano i molti successi sportivi degli ultimi anni, che ha voluto fargli un autentico regalo: lo ha manda in prestito gratuito nel Salento e si offre di pagargli anche il lauto ingaggio pur di vederlo rinascere. Il Lecce ha tutto da guadagnarci in questo affare: Umtiti è un campione che con l’esperienza potrà anche sopperire alla brillantezza fisica appannatasi dopo i gravi infortuni. Con Pongracic formerà una coppia di centrali di difesa più che all’altezza della missione salvezza, l’obiettivo che la società di Saverio Sticchi Damiani consegna nelle mani del mister Marco Baroni. A cominciare dalla partita di domenica con l’Empoli, alle 20.45, al Via del Mare di Lecce.