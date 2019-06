Troppo forte, Gianluca Tundo vince anche la ‘Scalata delle Veneri’ di Parabita. Elena Conte trionfa tra le donne

‘Abbiamo vissuto una giornata all’insegna dello sport. Ringrazio tutti gli atleti che hanno partecipato a questa decima edizione della Scalata delle Veneri 2019 e coloro che si sono prodigati per l’organizzazione della manifestazione’. Con queste parole Antonio Leopizzi, presidente della ‘Podistica Parabita‘ ha salutato tutti e ha dato appuntamento all’anno prossimo.

Valida come ottava tappa del circuito podistico Salento Tour 2019, la Scalata delle Veneri di Parabita, della lunghezza di circa 10 Km, ha visto un percorso suggestivo che ha interessato il centro storico, il Parco Archeologico delle Veneri (caratterizzato dalla presenza dell’omonima Grotta), la Collina di Sant’Eleuterio (200 metri sul livello del mare, punto più in alto del Salento) e la macchia mediterranea con vista panoramica sul mare.

600 atleti, provenienti da ogni parte del Salento e non solo, sotto una leggera pioggerellina alla partenza hanno preso parte all’attesa gara podistica. Partecipata anche la camminata veloce non competitiva di 7 Km per cittadini e praticanti del walking a cura dell’Asd Walking Parabita per la quale non è stata prevista nessuna classifica. Ma torniamo alla scalata.

Classifica maschile

Per la classifica generale maschile, il primo in assoluto è stato il galatinese Gianluca Tundo, tesserato con l’Asd “Club Correre Galatina” (00:37:14) che si è aggiudicato la vittoria dell’edizione 2019 della “Scalata delle Veneri”. Lo scorso 3 giugno, l’atleta ha incassato la vittoria alla 10 Km di Corigliano d’Otranto, aggiudicandosi l’11° edizione del Trofeo “Città dell’Olio” e lo scorso novembre anche la seconda edizione della “Corri Novello” che si è svolta a Leverano.

Secondo posto invece per Marco Gregoriadis “GPDM Lecce” (00:38:45) e terzo per Daniele Leggio “Asd Tre Casali”(00:39:10).

A piazzarsi al quarto posto, Gianluca De Salvo “La Mandra Calimera” (00:39:16) e al quinto, Antonio Imperiale “Saracena Atletica” (00: 39:20).

Classifica femminile

Per la classifica generale femminile, la prima in assoluto è risultata Elena Conte di Melissano, tesserata con l’As. “Atlet. Taviano 97 Onlus” che in 00:45:11 ha trionfato tra le donne.

Il 31 marzo scorso, Elena Conte ha raggiunto il gradino più alto nella terza edizione del “Cross della Grecia Salentina – Memorial Donato Zacheo”, evento organizzato dall’Asd Grecia Salentina Martano.

Secondo posto, invece, per l’atleta di casa Sara Grasso della “Podistica Parabita” (00:45:50). Quest’ultima è risultata vincitrice nelle edizioni del 2011, 2016 e 2017 della “Scalata delle Veneri”.

Terzo posto per Alessandra Scatigna “Salento is Running” con (00:46:14). A piazzarsi al quarto posto Anna Solazzo “Salento is Running” (00:46:37) e al quinto Fabiola Parlati “Podistica Parabita” (00:47:16).

Nel corso della mattinata, durante la fase delle premiazioni era presente anche Stefano Prete, neo-sindaco di Parabita.