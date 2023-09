Il Lecce torna a Monza per sorprendere. Krstovic al centro dell’attacco, ballottaggio Banda- Strefezza

Di ritorno dalla pausa per gli impegni delle nazionali, il cammino in campionato del Lecce di D’Aversa riparte da Monza. Terra brianzola dolce nel ricordo dei salentini, che proprio qualche mese fa, grazie ad un rigore di Colombo (che oggi troveranno contro, al centro dell’ attacco di Mister Palladino), dopo una partita al cardiopalmo, conquistarono la matematica salvezza nello scorso campionato.

‘Cercare sempre e soltanto la prestazione, non entrare in campo con presunzione e, soprattutto, tenere ben in mente l’obiettivo finale‘, questo è stato il mantra del tecnico dei salentini nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia della partita.

Qui Lecce

In occasione della sfida con la compagine di Palladino, l’allenatore opterà quasi sicuramente per lo stesso undici visto due settimane fa all’opera con la Salernitana, con il solo ballottaggio per la corsia sinistra d’attacco tra Banda e Strefezza.

Qui Monza

Tra i lombardi esordio dall’inizio per l’ex Colombo che si avvarrà della collaborazione alle spalle di Colpani e Mota Carvalho; sulla fascia è testa a testa tra Birindelli e Kyriakopoulos. D’Ambrosio recupera, ma non sarà della gara dal primo minuto.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Calcio d’inizio alle ore 15.00, diretta della gara su Dazn.