Nel lunch match va in scena lo scontro salvezza Lecce-Monza, le probabili formazioni

Dopo la batosta di sabato sera a opera della Roma, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Monza.

Un vero e proprio scontro salvezza quello che vedrà impegnati salentini e brianzoli, distanti soli tre punti gli uni dagli altri.

Qui Lecce

In casa leccese scelte quasi obbligate per mister Marco Giampaolo, soprattutto a causa di un reparto arretrato che, complici gli infortuni di Gallo e Gaspar, è ridotto all’osso con soli quattro calciatori di ruolo disponibili. Per questo motivo Dorgu dovrebbe tornare all’antico sulla corsia sinistra di difesa; confermato il centrocampo, ad affiancare l’unica punta Krstovic dovrebbero essere Pierotti e Morente.

Qui Monza

Il Campione del Mondo Alessandro Nesta, dal canto suo, non si trova in una situazione migliore, con Djuric fermo per un problema muscolare al flessore e Ciurria colpito dall’influenza.

Probabili Formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Mota Carvalho.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Calcio d’inizio alle 12.30; diretta della partita Dazn