Giallorossi chiudono il girone di andata contro il Genoa, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta di lunedì sera a opera del Como, gara nella quale da quando Marco Giampaolo siede sulla panchina si è notato un netto passo indietro, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Genoa.

Nella gara di oggi, entrambe le compagini cercheranno di conquistare l’intera posta in palio, allo scopo di chiudere il girone di andata con una classifica in linea con l’obiettivo salvezza.

Qui Lecce

L’allenatore abruzzese dei salentini ritrova Guilbert che ha scontato il turno di squalifica, mentre, si vedrà costretto a fare a meno ancora di Berisha, probabile, quindi, lo stesso centrocampo visto all’opera contro i lariani. Recuperato pienamente Gallo, Dorgu tornerà sulla corsia destra d’attacco. in panchina ci sarà anche il neo acquisto Karlsson, pronto a fare il suo esordio.

Qui Genoa

In casa rossoblù Vierà non potrà contare su Norton-Cuffy ed Ekuban. In attacco spazio a Zanoli e Vitinha, a supporto di Pinamonti.

Probabili formazioni

Lecce: (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Calcio d’inizio alle 15.00, diretta della partita su Dazn