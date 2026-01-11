Al via il girone di ritorno, giallorossi contro il Parma. Le probabili formazioni

Dopo la sconfitta a opera della Roma, nella quale il Lecce ha giocato meglio rispetto che a Torino, ma dove non è stato altrettanto fortunato, meritando, però, ampiamente la sconfitta, ancora poche ore e capitan Falcone e compagni scenderanno nuotante sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida del lunch match che li vedrà opposti a una diretta concorrente, il Parma di Cuesta, nella prima giornata del girone di ritorno.

All’andata i salentini, grazie alla solita fortuna che li contraddistingue da tre anni a questa parte, si sono imposti grazie a un cross sbagliato di Riccardo Sottil, un vero e proprio ‘gollonzo’ si direbbe, ma quello di allora era un altro Parma e non bisogna dimenticare che i salentini sono la squadra del massimo campionato che gioca peggio e che può perdere contro qualsiasi squadra.

Qui Lecce

Mister Eusebio Di Francesco che dopo la squalifica tornerà a sedere in panchina dovrebbe riproporre difesa e centrocampo visti con la Roma, le novità si registreranno in attacco dove potrebbe esordire dall’inizio N’Dri con Stulic che parturirà dall’inizio a causa di qualche non definito problemino di uno dei migliori in campo contro i capitolini Francesco Camarda.

Qui Parma

Tra i ducali, torna in difesa Valenti; dovrebbero partire dall’inizio gli ex Valeri e Almqvist e Pellegrino potrebbe essere l’unica punta.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; N’Dri, Stulic, Banda.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Valenti, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Almqvist, Oristanio; Pellegrino.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Calcio d’inizio alle 12.30. Diretta della partita su Dazn.