Roma-Lecce, probabili formazioni. Salentini a caccia di punti salvezza

Dopo la sconfitta di sabato pomeriggio contro il Napoli, a una settimana esatta dopo lo stop al “San Paolo-Diego Armando Maradona“, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di Gioco dello stadio “Olimpico“, nella sfida che li vedrà opposti alla Roma.

Match importantissimo quello contro i capitolini, la vittoria della Cremonese con il Parma, infatti, ha fatto sì che i salentini siano stati raggiunti proprio dai grigiorossi riaprendo la corsa salvezza che, ormai, per quel che riguarda il quartultimo posto, riguarda solo tre squadre: Lecce, Cremonese e Fiorentina, con Hellas e Pisa, ormai virtualmente retrocesse, a meno che non si verifichino miracoli

Dal canto loro i capitolini arrivano dalla sconfitta contro il Bologna che ne ha decretato l’uscita dall’Europa League, naturale, quindi, che cercheranno di voltare quanto prima pagine, per cercare di raggiungere il quarto posto che ne garantirebbe la qualificazione i Champions.

Qui Roma

Mister Gasperini si vede costretto a fare a meno di Dovbyk, Dybala, Ferguson, Soulé e Kone e Wesley. A centrocampo dovrebbe giocare Pisilli, con l’attacco guidato da Malen.

Qui Lecce

Eusebio Di Francesco, invece, non potrà contare su Coulibaly e Sottil, entrambi infortunati, quindi spazio nuovamente, anche per scelta obbligata, a Ngom e Banda, per il resto, Tiago Gabriel, nonostante la diffida, sarà in campo e in attacco Stulic partirà nuovamente titolare.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Venturino, Pellegrini; Malen.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic

Arbitro: Sacchi di Macerata

Calcio d’inizio alle 18.00, diretta della partita si Sky e Dazn.