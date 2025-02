Serie A, Lecce a +10 sul Monza e +7 sul Venezia. Adesso i rinforzi

Una vittoria che vale doppio quella del Lecce di Giampaolo sul Parma di Pecchia alla luce dei risultati degli anticipi del sabato che hanno visto le sconfitte di Monza, Venezia e Como. I lagunari di Di Francesco escono sconfitti per 3 a 2 dallo Stadio ‘Friuli’ di Udine mentre i brianzoli di Bocchetti perdono all’ U Power Stadium contro il Verona di Zanetti che raggiunge il Lecce a quota 23 punti in classifica. In serata il Como di Fabregas ha lasciato i tre punti al Bologna di Italiano, prossimo avversario del Lecce al Via del Mare. +10 sul Monza di e +7 sul Venezia sono tanta roba per i salentini orfani di Dorgu passato al Manchester United ma con le casse piene per investimenti necessari a rafforzare la rosa. Guai se la vittoria in Emilia facesse dimenticare le lacune di organico che i giallorossi sanno molto bene di avere.I tre punti di vantaggio sul Parma terzultimo non lasciano di certo tranquilli e bisogna mettere a disposizione del Maestro i giocatori più funzionali al suo organico. Il rientro tra gli undici titolari di Ramadani, l’esplosione di Helgason e Pierotti, la maggiore concretezza e il maggiore altruismo di Krstovic, la crescita di Morente, l’attesa prossima di Berisha sono segnali importanti che fanno ben sperare, ma i nuovi acquisti ci vogliono e per questo, dopo la gara emiliana Corvino e Trinchera hanno messo a segno due colpi, si tratta del difensore tedesco Elijah Scott proveniente dallo Stoccarda che ha firmato un triennale con opzione per i successivi due e l’esterno ivoriano Konan N’Dri, atterrato ieri sera nel Salento e che questa mattina si sottoporrà alle visite mediche



Serie A, 23esima giornata. Risultati

Parma-Lecce: 1-3

Monza-Verona: 0-1

Udinese-Venezia: 3-2

Atalanta-Torino: 1-1

Bologna-Como: 2-0

Empoli-Juventus: ore 12.30

Fiorentina-Genoa: ore 15.00

Milan-Inter: ore 18.00

Roma-Napoli: ore 20.45

Cagliari-Lazio, lunedì 3/02/2025 ore 20.45

Classifica

Napoli* 53, Inter** 50, Atalanta 47, Lazio 39*, Juventus* e Bologna* 37, Fiorentina** 36, Milan** 34, Roma* 30, Udinese 29, Torino 27, Genoa* 26, Verona e Lecce 23, Como 22, Empoli* e Cagliari* 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.

*: una partita in meno.