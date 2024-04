Serie A, lotta salvezza. I pareggi di Sassuolo-Udinese e Cagliari-Verona buone notizie per il Lecce

Inutile non guardare i risultati delle concorrenti del Lecce nella lotta per la salvezza nella Serie A del campionato di calcio 2023-2024. La storiella che bisogna guardare solo in casa propria non regge. Ormai il torneo va guardato in maniera strabica: un occhio su quello che fa la tua squadra, un altro su quello che fanno i competitor. E dagli altri campi le notizie che giungono al Via del Mare di Lecce, dove i giallorossi di Gotti hanni pareggiato 0-0 contro la Roma di Mister Daniele De Rossi, dimostrando di essere una squadra in salute, sono buone se non ottime. Verona, Sassuolo, Cagliari e Udinese non vanno oltre il pareggio negli scontri diretti e dal Salento si tira un sospiro di sollievo. Anche la sconfitta dell’ Empoli a San Siro contro l’Inter, nel rispetto del pronostico (gol di Dimarco e Sanchez) è un buon segnale per i pugliesi.

Il Bologna ha passeggiato sui resti di una Salernitana che, passata a Mister Colantuono, sta pensando a programmare la prossima stagione. I gol di Orsolini al 14′, Saelemaekers al 44′ e Lykogiannis al 92′. Nell’ anticipo del sabato il Frosinone di Di Francesco aveva strappato un pari, sempre per 1-1 al Genoa di Gilardino: dell’ islandese Gudmundsson su rigore al 30′ e del brasiliano Reineir al 36′ le marcature.

Alla Domus Arena di Cagliari, il Verona dello squalificato Marco Baroni passa in vantaggio con Bonazzoli al 30′, raddoppia al 49′ con Lazovic (ma il Var annulla) e viene raggiunto dal ghanese Sulemana a metà della ripresa. Ranieri con i cambi mette una pezza sul risultato anche se la prestazione degli isolani è scadente.

Al Mapei Stadium, l’Udinese di Cioffi mette sotto il malconcio Sassuolo di Ballardini ma passa in svantaggio per il gol di Defrel al 41′. I friulani pareggiano al 44′ con Thauvin e colpiscono due pali ma il risultato non cambia.

Con il pareggio, il Lecce mette cinque punti di distanza con il Sassuolo, quattro con l’Empoli e il Frosinone, due con Verona e Cagliari, uno con l’Udinese.

Risultati della 30esima giornata

Cagliari-Hellas Verona: 1-1

Sassuolo-Udinese: 1-1

Bologna-Salernitana: 3-0

Genoa-Frosinone: 1-1

Lecce-Roma: 0-0

Inter-Empoli: 2-0

Classifica

Genoa: 35

Lecce: 29

Udinese: 28

Verona, Cagliari: 27

Empoli, Frosinone: 25

Sassuolo: 24

Salernitana: 14

La prossima giornata (31esima)

5 aprile 2024

Salernitana-Sassuolo

6 aprile 2024

Milan-Lecce

Roma-Lazio

Empoli-Torino

7 aprile 2024

Frosinone-Bologna

Monza-Napoli

Cagliari-Atalanta

Hellas Verona-Genoa

Juventus-Fiorentina

8 aprile 2024

Udinese-Inter.