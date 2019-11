Liverani non si fida di una Fiorentina in crisi: ‘Occhio, hanno giocatori che si esaltano in campo aperto’

Con un giorno di riposo in meno nelle gambe, ma con il morale altissimo dopo il pareggio tutto grinta e cuore ottenuto contro il Cagliari, nella serata di domani i giallorossi scenderanno nuovamente in campo nella sfida che li vedrà opposti alla Fiorentina.

Alla gara contro la compagine gigliata, i ragazzi di mister Liverani arrivano, ripetiamo, con il morale alle stelle, forti di una serie di risultati utili che ha visto i salentini soccombere solo nella partita con la Lazio e che, fino a ora, Verona a parte, hanno dimostrato di gradire non poco gli incontri in notturna.

Purtroppo il tecnico romano sarà costretto a fare a meno di bomber Lapadula (per cui la società ha già annunciato ricorso) appiedato dal Giudice Sportivo; a tutto questo, poi, si aggiunge un’infermeria abbastanza piena con Falco, Mancosu, Majer, Meccariello e Dumancic che nel corso dell’intera settimana hanno lavorato in differenziato. Fortunatamente, però, sembrerebbe che Rossettini abbia recuperato. Di certo l’allenatore del Lecce non si fida della Viola e del suo presunto stato di crisi: «Domani incontreremo una squadra arrabbiata, reduce da due sconfitte consecutive e che vorrà rifarsi davanti ai propri tifosi. Dovremo essere bravi a non concedere spazi perché in attacco la Fiorentina dispone di calciatori che si esaltano a campo aperto».

Liverani non vuol proprio stare a sentire parlare di gare facili o difficili nel campionato di calcio italiano, soprattutto quando si arriva in punta di piedi dalla Cadetteria: «Per noi in questo campionato non esistono gare che possono essere facili, sulla carta da neopromossa siamo indietro rispetto a tutti, poi il bello del calcio è che sul campo poi si possono assottigliare le differenze».

Il Lecce non rientrerà nel Salento dopo la partita con la squadra di Montella poichè a seguire, mercoledì prossimo, ci sarà la sfida di Coppa Italia contro la Spal che potrebbe dare spazio a chi ha giocato di meno fino ad ora: «Per Firenze parte tutta la rosa in considerazione del fatto che ci fermeremo in ritiro per la gara di Coppa Italia con la Spal».