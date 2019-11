Lecce, ora vinci: la vittoria manca da 7 turni

Finisse oggi il campionato di Serie A, il Lecce sarebbe salvo. Certo, il Brescia ultimo in classifica deve recuperare un match che, dovesse vincere, le consentirebbe di agganciare proprio i salentini a quota 10, ma la trasferta di Sassuolo non è tra le più facili in calendario, così come non semplice è il momento delle rondinelle già costretti ad un cambio di allenatore.

Il Lecce ha però raccolto 10 punti di grande valore, se si rapportano all’assurdo calendario avuto nelle prime giornate. Praticamente tutte le big incontrate: Inter, Napoli, Juve, Atalanta, Roma, Milan e Lazio. Da circoletto rosso la vittoria in casa del Torino, settimo lo scorso anno e gran peccato quella smarrita all’ultimo minuto a Genova, in casa della Sampdoria, con il quale i giallorossi avrebbero compiuto uno straordinario salto in avanti.

Oggi bwin pone il Lecce tra le squadre più quotate per scendere in Serie B, alla stregua di Spal, Brescia e Verona, nonostante gli uomini di Juric stiano disputando un grandissimo campionato. E proprio la partita contro gli scaligeri, vittoriosi in casa dei pugliesi, rappresenta il maggior rimpianto di questo inizio di stagione.

Restano però da incorniciare i pareggi ottenuti in casa contro la Juve e a Milano con i rossoneri, in zona Cesarini: un inizio di campionato tutto sommato positivo, anche se la vittoria manca da sette partite. Il gioco di Liverani a tratti entusiasma, ha dovuto sopperire ad assenze importanti, ultima in ordine di tempo quella di Farias, ma ciò nonostante fra mille ostacoli ed avversari nettamente più attrezzati ha saputo portare a casa un discreto bottino.

Per il Lecce, al ritorno dalla sosta, l’ennesima sfida con una big: se non di nome sicuramente di fatto, in quanto arriva un Cagliari a sorpresa terzo in classifica. Al Via del Mare il Lecce non può però non puntare alla vittoria, sfuggita nell’ultimo turno casalingo contro il Sassuolo, dopo essere andato in vantaggio fino a pochi minuti dal termine del match.

Qualche rammarico anche per la trasferta romana, contro la Lazio e quel gol di Lapadula annullato fra mille polemiche, in occasione del rigore sbagliato da Babacar. Prima di quella partita, i salentini risultavano imbattuti da ben quattro partite, dimostrandosi una delle squadre più in forma della Serie A.

All’orizzonte arriva il mercato di gennaio, qualche sondaggio è già iniziato, soprattutto per rifocillare un reparto arretrato e di centrocampo bisognoso di rinforzi. Se l’attacco pullula di alternative e qualità, con tutti gli uomini andati a segno eccezion fatta per il giovane Lo Faso ancora a secco di minutaggio, occorre intervenire nei reparti arretrati per fornire maggiori qualità e ventaglio di scelte a Mister Liverani.

Ad oggi la media punti sembra essere quella giusta per salvarsi, ma dopo un tour de force tra le grandi del campionato, nelle prossime che restano sino al termine del girone di andata, occorrerà massimizzare i punti da ottenere, soprattutto fra le mura amiche.