Il Pisa corsaro a Brescia fa scivolare il Lecce al terzo posto. Martedì c’è la Spal

Con la sfida Como – Parma, che vedrà la prima di Mister Beppe Iachini sulla panchina degli emiliani al posto dell’esonerato Maresca, questa sera si concluderà la 14ma giornata del campionato di Serie B. Una giornata che insieme al pirotecnico 3 a 3 tra il Lecce di Baroni e la Ternana di Lucarelli, racconta il tonfo in casa della capolista Brescia ‘matata’ dal Pisa di Mister D’Angelo con un eurogol gol di Sibili al 70’.

A causa di questo risultato i giallorossi di Capitan Lucioni perdono la seconda piazza della classifica e si posizionano al terzo posto. In vetta ritorna il Pisa che dimostra di voler fare sul serio. Tre i punti di distacco tra Pisa e Lecce. La classifica è cortissima, però. Tra la terza in graduatoria (i giallorossi, appunto) e la nona (la Reggina di Menez e Denis) passano soltanto 3 punti di distacco.

La 14ma giornata di campionato

Non sono andate oltre il pari sia il Monza di Stroppa, bloccato ad Ascoli sull’ 1 a 1 (gol di Sabiri per i marchigiani e Valori per i brianzoli) e il Frosinone di Mister Grosso che ha dovuto rincorrere per due volte il fanalino di coda Pordenone (doppietta di Charpentier per i ciociari e marcature di Barison e Cambiaghi per i ramarri). Il Benevento ha dilagato contro la Reggina vincendo 4 a 0 (gol di Viviani, Lapadula, Tello e Ionita) mentre l’Alessandria di Longo si è sbarazzata della Cremonese di Pecchia con un sorprendente 1 a 0 (gol di Mustacchio). Risorge la Spal di Clotet corsara a Cosenza con un gol dell’intramontabile Pepito Rossi. Pari in serata tra il Perugia di Alvini e il Cittadella. di Gorin.

Turno infrasettimanale

Ma il campionato va veloce, non si ferma e riprende già da lunedì con un turno infrasettimanale di tutto rispetto che spedisce i giallorossi a Ferrara in casa dell’ex Marco Mancosu.

Lunedì, 29 novembre

Ternana – Crotone, ore 20.30

Martedì, 30 novembre

Cremonese – Frosinone, ore 18.00

Pisa – Perugia, ore 18.00

L.R. Vicenza – Benevento, ore 20.30

Monza – Cosenza, ore 20.30

Pordenone – Alessandria, ore 20.30

Reggina – Ascoli, ore 20.30

Spal – Lecce, ore 20.30

Mercoledì, 1 dicembre

Parma – Brescia, ore 18.00

Cittadella – Como, ore 20.00