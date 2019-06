Il Verona raggiunge Lecce e Brescia in Serie A. L’Hellas infrange il sogno del Cittadella

Il Verona ribalta tutto e va in Serie A. 3 a 0 per gli scaligeri, amara sconfitta per il Cittadella che chiude in 9 per le espulsioni di Parodi e Proia.

Del resto, la forza di una grande squadra emerge nelle sfide ai limiti dell’impossibile, e l’Hellas Verona ha dimostrato di essere una vera big del calcio italiano.

I gialloblù hanno battuto il sorprendente Cittadella nella gara di ritorno della finale playoff di Serie B, vincendo con tre gol di scarto (di Zaccagni, Di Carmine -splendido colpo di tacco – e Laribi le marcature) ribaltando, così, il pesante passivo di 2-0 rimediato nella gara d’andata al “Tombolato”.

In 25mila hanno spinto Pazzini e compagni nell’impresa, riportando gli scaligeri nell’Eden del calcio italiano dopo un solo anno di B.

Una stagione, però, complicata per la squadra del presidente Maurizio Setti, intervallata anche dall’esonero di Fabio Grosso, ma che alla fine ha trovato il momento di festa proprio al termine della partita più complicata di tutte.

Contro il Lecce, plastico esempio della stagione scorbutica dei gialloblù, due sconfitte (0-2 al Bentegodi, 2-1 al ritorno al Via del Mare).

Quinto posto in classifica al termine della regular season, il Verona nei playoff si è dapprima sbarazzato del Perugia (4-1 nel turno preliminare), per poi superare di misura il Pescara. Poi l’adrenalica finale contro il Cittadella: il 2-0 nel match di andata (doppietta di Diaw) sembrava aver reso impossibile il ritorno in A, ma i gol di Zaccagni, Di Carmine e Laribi hanno fatto esplodere il “Bentegodi” gremito in ogni ordine di posto.

Grandi meriti per l’allenatore Aglietti, subentrato all’esonerato Grosso e capace di riportare serenità in un ambiente che sembrava ormai una polveriera.

L’Hellas, così, si appresta a giocare il suo 44esimo campionato in Massima Serie. Si unisce a Brescia e Lecce nella Serie A 2019/20 (retrocesse in B Chievo, Frosinone ed Empoli).