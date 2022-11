Football americano, vittoria dei Salento Spiders alla prima partita del campionato

Porta a casa la vittoria la squadra salentina di football americano. I Salento Spiders, infatti, hanno vinto la prima partita del campionato giocata sul campo del Caserta, sotto la pioggia battente. Una partita da manuale, che ha visto la squadra guidata dal Coach Alessio Limongelli dominare per la maggior parte del tempo, con l’eccezione di alcuni (pochi) tratti di gioco.

Ma i “ragni salentini” non si sono fatti intimorire dalla controffensiva della squadra campana e hanno subito ripreso il controllo dopo il breve momento di rallentamento a metà del match. La squadra salentina, infatti, si è imposta sugli avversari sin da subito.

Tra le migliori performance dei salentini, da segnalare l’ottima prestazione di Matteo Miccoli, per la difesa Andrea Carlà e il Rookye Fabrizio Carlà. Il Presidente Alessandro Abbonato dichiara: “Sono veramente contento per l’avvio. I Caserta Steel Bucks sono un’ottima squadra che ci ha dato sempre filo da torcere, ma grazie all’ottima organizzazione e lavoro del coaching staff e dei ragazzi abbiamo raggiunto una vittoria importante su un campo difficile. Ora pensiamo alla prossima che giocheremo in casa tra una settimana contro il Pescara”.