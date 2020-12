I biscotti di pan di zenzero, un classico di Natale che ha conquistato tutti

I biscotti di pan di zenzero – gingerbread – sono un classico quando si parla di Natale. Allegri visto che si possono preparare in tante forme diverse – alberi, stelline, omini – hanno conquistato tutto il mondo con il loro profumo intenso e il sapore di spezie. Non solo zenzero, ma anche cannella, chiodi di garofano e noce moscata. Perfetti a colazione o a merenda. Simpatici da appendere sull’albero o per regalarli in simpatiche confezioni e divertenti come gioco con i bambini. Con la ghiaccia si potranno realizzare tantissime decorazioni.

La ricetta dei biscotti di pan di zenzero

Ci sono molte ricette per preparare i biscotti di pan di zenzero, quella che vi proponiamo è semplice da realizzare.

Ingredienti per la pasta

350 gr farina 00

1 uovo

120 gr di burro

80 gr di miele (meglio melassa)

120 gr di zucchero di canna

1 cucchiaino di zenzero in polvere

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 cucchiaino di bicarbonato

mezzo cucchiaino di noce moscata in polvere

formine per biscotti.

Ingredienti per la ghiaccia reale

200 gr di zucchero a velo

25 gr di albume

succo di mezzo limone

Procedimento per i biscotti:

In una ciotola capiente inserite la farina e lo zucchero. Aggiungete poi man mano le spezie: la cannella, la noce moscata e lo zenzero in polvere e mescolate gli ingredienti. Aggiungete il bicarbonato, il miele e l’uovo e iniziate ad impastare. Aggiungete per ultimo il burro ammorbidito a temperatura ambiente e impastate bene tutti gli ingredienti. Ottenuto un impasto omogeneo dategli la forma di una palla e avvolgetelo nella pellicola trasparente. Lasciate riposare l’impasto in frigorifero almeno per un’ora. Trascorso il tempo di riposo, prendete il vostro impasto e stendetelo con il mattarello su un piano di lavoro infarinato. Quando lo spessore è di circa 6 mm potete iniziare a creare i vostri biscotti con le formine che si trovano in commercio. Se dovete appendere i biscotti prima della cottura con gli stuzzicadenti fate un foro sulla testa dell’omino o del biscotto e lasciate il bastoncino in cottura. Rivestite una teglia con carta da forno e trasferite tutti i biscotti Cuocete in forno a 180° per 15 minuti. Mentre i vostri biscotti sono in forno preparate la glassa colorata con cui andrete a decorare il faccino o il corpo dei vostri simpatici biscotti.

Procedimento per la ghiaccia reale

Con un frullatore elettrico montate l’albume con lo zucchero a velo. Incorporate a filo il succo di limone filtrato e continuate a montare con il frullatore fino ad ottenere una ghiaccia soda e spumosa. Dividete la ghiaccia in diverse ciotoline e coloratela con gocce di coloranti alimentari a seconda dei vostri gusti.

Quando i biscotti sono ben cotti e raffreddati potete iniziare a decorarli. Mettete nella sac a poche la ghiaccia colorata e fate gli occhi e la bocca, poi passate al corpo e realizzate bottoni, vestiti, fiocchetti, giocate con la fantasia.

Se dovete appendere gli omini di pan di zenzero al vostro albero di natale, mettete un nastro colorato nel foro che avete creato con gli stuzzicadenti e appendetelo ai rami dell’albero.

Se invece dovete fare delle confezioni regalo, potete tranquillamente confezionarli con carta trasparente e chiuderli con un fiocchetto natalizio. In ogni caso saranno molto belli da vedere e molto buoni da gustare.

Varianti

Per i più esperti e fantasiosi con l’impasto del pan di zenzero si possono realizzare delle bellissime casette scenografiche e colorate tipiche del Nord Europa e del Nord America. Occorre tanta pazienza e tempo perché i dettagli sono tanti, ma il risultato è sorprendente.