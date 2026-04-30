Lecce brinda alla primavera, a Porta Napoli torna “Calici in Fiore”

Lecce si prepara a sbocciare con uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione: Calici in Fiore. L’evento, in programma l’1 e 2 maggio, animerà lo scenografico viale alberato antistante l’Arco di Porta Napoli, dalle ore 17:00 fino a mezzanotte.

Due giornate dedicate alla convivialità e all’eccellenza enogastronomica, dove i protagonisti assoluti saranno i vini rosati delle cantine più rappresentative del territorio salentino, accompagnati da una selezione ricercata di street food locale.

Non solo vino, tra le grandi novità di questa edizione spicca la partecipazione del Club Amici del Toscano. L’esperto e ambassador Enzo Scivetti guiderà i visitatori in un viaggio culturale dedicato al sigaro toscano, esplorando abbinamenti sensoriali inediti con le etichette presenti, per un’esperienza che unisce tradizione e raffinata ricerca del gusto.

Organizzato da BECool, in collaborazione con DOC – Degustazioni Oltre Confine, I Gastrocalici Festival e Accademia di Alta Formazione IAFeM, l’evento gode della partecipazione di AIS Lecce e del patrocinio del Comune di Lecce.

Calici in Fiore rappresenta l’evoluzione naturale di Calici in Villa Fest, il format che lo scorso agosto ha registrato il sold-out nella Villa Comunale. Quest’anno il progetto si rinnova, scegliendo come cornice uno dei luoghi simbolo della storia leccese, trasformando il viale in un vero e proprio itinerario emozionale.

L’evento è pensato per esaltare la vibrante energia della primavera attraverso degustazioni Guidate, dialoghi con i sommelier AIS per scoprire la storia dietro ogni etichetta; un percorso tra colori, profumi e luci nel cuore del centro storico e la valorizzazione dei vitigni autoctoni e della gastronomia pugliese.

L’appuntamento è quindi per l’1 e 2 maggio a Lecce: un’occasione imperdibile per turisti e cittadini per vivere la città tra eleganza informale e autentici sapori salentini.