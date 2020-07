Lasagne Vegetariane, la ricetta del primo piatto che cambia con le stagioni

Le lasagne sono un classico della cucina italiana, ma chi non ha voglia di seguire la ricetta ” bolognese” con l’immancabile carne macinata può preparare una versione vegetariana. Basta un po’ di fantasia per preparare un primo piatto goloso che può cambiare insieme alle stagioni: i peperoni colorano il d’estate, gli asparagi a primavera, cavolfiore per il bianco inverno.

Carciofi, zucchine, radicchio, funghi: la terra offre mille ingredienti da usare in cucina per preparare ricette adatte a tutti i gusti.

La ricetta delle lasagne vegetariane

Le lasagne vegetariane non hanno nulla da invidiare a quelle tradizionali e con un pizzico di fantasia ai fornelli si può preparare una ricetta in grado di stupire tutti.

Ingredienti

500 gr. sfoglia fresca all’uovo

250 gr. pesto

150 gr. besciamella

20 pomodori ciliegini

100 gr. noci sgusciate

olio evo q.b.

50 gr. parmigiano grattugiato

1 pizzico sale

Preparazione

Scottate la pasta all’uovo per un minuto in acqua bollente salata, scolatela e fatela asciugare su un strofinaccio. Mescolate il pesto e la besciamella. Ricoprite il fondo di un teglia con un velo di besciamella e uno strato di pasta, uno abbondante di pesto e besciamella, uno di pomodorini a cubetti ed una manciata di noci. Continuate così fino ad esaurimento degli ingredienti e finite con una manciata di parmigiano grattugiato. Cuocete in forno caldo a 180 C° per circa 30 minuti. Servite calde.