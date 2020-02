La tua cerimonia nel regno del gusto. Al Vizio del Barone in scena la qualità che soddisfa

Celebrare con attenzione e cura le tappe fondamentali della vita con una cerimonia da ricordare. Il Vizio del Barone a pochi km da Lecce è il luogo ideale per soddisfare le esigenze di coppie e famiglie.

A Caprarica sulla via per Martano il ristorante tipico gestito con grande passione e amore per i clienti da Antonio Aprile è pronto ad accogliere sulla buona tavola le occasioni irrinunciabili di chi vuole festeggiare compleanni, matrimoni, battesimi e prime comunioni, o gli eventi principali della vita dii ciascuno.

Con i menù di carne e di pesce o di sola carne o solo pesce per favorire i gusti e le preferenze di una clientela variegata, il tutto messo in scena in un salone accogliente e a per la bella stagione anche nel magnifico giardino all’aperto, con tavoli sapientemente sistemati in un tradizionale frutteto, per vivere a tavola il contatto con la natura e respirare le atmosfere di una volta.

Sono quasi 20 anni che il Vizio del Barone domina la scena grazie alla professionalità con cui affronta il delicato impegno nel settore della ristorazione. Alla base di tutto vi è la qualità del cibo, ma anche la capacità di entrare in relazione con il cliente, specie con i tanti turisti che vi si affacciano quotidianamente.

La mission del ristorante tipico è quella offrire buon cibo, farlo nel modo migliore e far sentire a casa gli ospiti, coccolandoli con pietanze che spaziano dai piatti della cultura tipica salentina, reinventati con fantasia e originalità, alle pietanze succulente a base di carne e pesce senza dimenticare la pizza, cotta nel tradizionale forno a legna, la pizza è altamente digeribile, la sua bontà è dovuta non solo alla bravura e all’esperienza del pizzaiolo, ma anche alla lenta lievitazione che conferisce all’impasto gusto e leggerezza.