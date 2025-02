Ecco a voi le ‘chiacchiere’, il dolce tipico del carnevale

Le chiacchiere, conosciute anche come “bugie”, “frappe” o “cenci” in altre regioni d’Italia, sono uno dei dolci più iconici del Carnevale. La loro croccantezza e il sapore leggero le rendono irresistibili. Ecco la ricetta per preparare le chiacchiere pugliesi.

Durata di preparazione stimata tra 1 ora e 30 minuti e 2 ore.

Resa: circa 40-50 chiacchiere, a seconda della dimensione e della forma che darai.

Ingredienti:

– 500 g di farina 00

– 80 g di zucchero semolato

– 2 uova medie

– 80 ml di vino bianco secco

– 50 ml di olio di semi di girasole

– ½ bustina di lievito per dolci

– un pizzico di sale

– olio di semi di arachide per friggere

– zucchero a velo q.b. per decorare

Preparazione dell’impasto

– In una ciotola capiente, setaccia la farina e disponila a fontana.

– Al centro della fontana, aggiungi lo zucchero, le uova, l’olio di semi, il vino bianco il lievito e un pizzico di sale.

– Inizia ad impastare con le mani o con un robot da cucina fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

– Trasferisci l’impasto su una spianatoia infarinata e continua a lavorarlo per qualche minuto fino a renderlo elastico.

– Forma una palla, avvolgila nella pellicola trasparente e lasciala riposare per almeno 30 minuti a temperatura ambiente.

Stesura e Formatura

– Trascorso il tempo di riposo, dividi l’impasto in porzioni più piccole.

– Stendi ogni porzione con un matterello o con una macchina per la pasta, ottenendo una sfoglia sottile (circa 2-3 mm).

– Con una rotella dentellata, taglia la sfoglia a strisce di circa 2-3 cm di larghezza e 10-12 cm di lunghezza.

– Puoi anche dare alle chiacchiere tradizionali, forme a piacimento, come rettangoli, rombi o annodandole su se stesse.

Frittura

– In una padella capiente, scalda abbondante olio di semi di arachide.

-Quando l’olio è ben caldo (circa 170°C), friggi le chiacchiere poche alla volta, fino a quando diventano dorate e croccanti.

– Scolale con una schiumarola e adagiale su un piatto rivestito con carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Decorazione:

Una volta raffreddate, spolverizza le chiacchiere con abbondante zucchero a velo, oppure a piacimento.

Chiacchiere al forno

Per una versione più leggera, puoi cuocere le chiacchiere in forno preriscaldato a 180°C per circa 10-12 minuti, o fino a doratura.

Per chi è più sfizioso o preferisce più gusto, si può aromatizzare l’impasto con scorza di limone grattugiata o un cucchiaino di liquore.

Come conservarle

Per conservare la croccantezza delle chiacchiere, conservale in un contenitore ermetico a temperatura ambiente.