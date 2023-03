Il Consorzio del Salice Salentino in viaggio verso il ProWein di Dusseldorf

Le eccellenze enologiche del Consorzio del Salice Salentino Dop sono pronte a volare a Dusseldorf con l’obiettivo di valorizzare la denominazione con tutta una serie di eventi realizzati in occasione della nuova edizione del ProWein, la fiera internazionale specializzata che copre l’intero mercato mondiale con migliaia di operatori professionali, in programma dal 19 al 21 marzo 2023.

Le attività previste nell’ambito del programma “Radici Virtuose” a cui il Consorzio ha aderito con il supporto del Dajs – Distretto Agroalimentare di qualità Jonico Salentina – saranno realizzate in collaborazione con Gambero Rosso, storica azienda specializzata nel mondo dell’enogastronomia.

Sabato 18 Marzo tra approfondimenti tecnici, degustazioni guidate condotte dai curatori della Guida Vini d’Italia, masterclass dedicate e partecipazione al Tre Bicchieri World Tour nell’ambito del programma “ProWein goes city” i vini del Consorzio Salice Salentino Dop saranno i protagonisti di momenti pensati ad hoc per promuovere le eccellenze di questo territorio. Il percorso di promozione continuerà anche lunedì 20 Marzo, quando in occasione di un fuorisalone organizzato in una storica location di Dusseldorf, Gambero Rosso proporrà un percorso di degustazione per centinaia di invitati con banchi d’assaggio singoli dedicati alle aziende socie del Consorzio. Winelovers, giornalisti ed operatori del settore saranno così accolti da un’atmosfera di festa per stimolare l’esperienza sensoriale e l’interazione con i produttori pugliesi presenti all’evento.

“Parlare di questo vino significa ripercorrere una vicenda antica che fonda le sue radici nel cuore del Salento vitivinicolo – afferma Damiano Reale, presidente del Consorzio di Tutela Vini Dop. Salice Salentino. Poterlo fare in occasione del ProWein ci rende orgogliosi. Abbiamo voglia di svelare le diverse anime della nostra Dop, promuovendo i prodotti delle nostre aziende e del territorio con l’obiettivo di far conoscere le varie declinazioni di una denominazione che, tra bianchi, rosati e rossi, saprà sorprendere tanto i professionisti quanto gli appassionati”.

Oggi il consorzio rappresenta ben 42 cantine impegnate nella produzione di 110 mila ettolitri di vino, frutto di 160mila quintali di uva prodotta. Un impegno che vede protagonista ogni singola realtà nel corso dell’intero anno solare: sono tante le fasi naturali della vigna e della vinificazione che richiedono la presenza in campagna ed in cantina dei viticultori, imbottigliatori, vinificatori e di tanto personale specializzato per dar vita ad uve di grande qualità, necessarie per creare degli ottimi vini che sappiano regalare emozioni su tutte le tavole del mondo. Il Consorzio rappresenta attualmente circa 1.670 ettari coltivati a vigneto dislocati tra i comuni di Salice Salentino, Guagnano, Veglie e Campi Salentina (nella provincia di Lecce) e Cellino San Marco, San Pancrazio Salentino e San Donaci (nella provincia di Brindisi).

“Il Prowein è un’occasione per raccontare ai tanti operatori professionali la passione e la voglia di condivisione che anima ogni singolo componente del Consorzio, impegnato a produrre vini di grande qualità, valorizzando al tempo stesso il territorio di produzione – conclude Reale. Oggi la sfida risiede proprio in questo: legare ogni singolo vino al territorio di provenienza, sostenuti dalla recente normativa sull’enoturismo che permetterà a tutti di noi di far screscere il numero dei winelovers pronti a venire in Salento per godere di una vacanza emozionante. Questi eventi ci permettono il confronto diretto con i nuovi mercati e con le tendenze che li animano, facendo rete e presentandoci come una squadra vincente”.

I diversi momenti allestiti vedranno protagoniste le cantine socie del Consorzio di Tutela Vini DOP Salice Salentino.