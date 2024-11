Ecco come rinasce l’olio del Salento, al via il primo corso per diventare degustatori

“Olio: è tempo di conoscerlo” è il titolo del nuovo corso di formazione ideato e promosso dall’Associazione Italiana Sommelier: un’iniziativa che, in sedici lezioni curate da sommelier Ais ed esperti di fama nazionale, mira a fornire ai partecipanti tutti gli strumenti per imparare ad apprezzare al meglio questa straordinaria risorsa, non solo agricola e non solo economica. E a creare nuove figure professionali oggi molto richieste dal mercato, come già avviene per centinaia di sommelier del vino “laureati” negli ultimi anni dall’associazione leccese, tra le delegazioni più numerose d’Italia quanto a iscritti.

Il corso, partirà giovedì 14 novembre alle 19 al Grand Hotel Tiziano ed è uno dei primi in materia sia in Puglia che in Italia.

Il percorso sarà diviso in tre moduli: il contesto scientifico-tecnico della produzione, l’oleografia nazionale e internazionale, la pratica degli abbinamenti, comprensiva dell’analisi sensoriale e gli aspetti storici e socioculturali della risorsa olio, comprese le sue proprietà nutraceutiche.

Il corso, ricchissimo di contenuti professionalizzanti e già quasi al completo, si strutturerà in 16 incontri, previsti fino all’1 marzo 2025 – comprensivi di una visita didattica presso un frantoio – durante i quali i partecipanti potranno apprendere le tecniche della degustazione e dell’abbinamento col cibo, i metodi e le zone di produzione e i rudimenti dell’olivicoltura, le caratteristiche organolettiche di oli provenienti da cultivar e zone differenti, e tutto ciò che in generale attiene al settore olivicolo. Il tutto illustrato da docenti di fama nazionale e professionisti del mondo dell’olivicoltura e della gastronomia, tra cui lo chef Gianluca Parata. Al termine del corso è previsto un esame il cui superamento comporta il riconoscimento della qualifica di degustatore di olio AIS.